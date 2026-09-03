Guillermo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, fue hallado muerto en una calle de Villa Elisa, partido de La Plata. Tenía 55 años y presentaba una herida de arma blanca en el tórax.
Hallaron muerto a Guillermo Bellingi antes del juicio por la compra de una sede de la Procuración
El exfuncionario estaba imputado junto a Alejandra Gils Carbó. Fue encontrado en Villa Elisa y la Justicia investiga las circunstancias de su muerte.
La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y quedó a cargo de la UFI N° 6 de La Plata. Los investigadores analizan de manera preliminar la hipótesis de una lesión autoinfligida y aguardan los resultados periciales.
El hallazgo en Villa Elisa
El cuerpo fue encontrado en calle 8, entre 406 y 407, luego de que una persona llamara al 911. En el lugar estaban la billetera, el teléfono celular y el reloj de Bellingi, además de una mochila, un cuchillo y su vaina.
Según la información policial difundida, no se observaron signos de defensa ni otras lesiones externas en una primera revisión. La investigación deberá establecer cómo se produjo la muerte.
Bellingi era licenciado en Economía y ejercía como docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde se desempeñaba en las cátedras de Economía del Turismo II y Macroeconomía I.
El juicio por la compra del edificio
El exfuncionario estaba imputado en la causa por presuntas irregularidades en la compra de un inmueble situado en Perón 667, en la ciudad de Buenos Aires, destinado a dependencias de la Procuración.
La operación se concretó en 2013 por $43.850.000. La acusación sostiene que la licitación habría sido direccionada y que Bellingi habría proporcionado información privilegiada durante el procedimiento.
El fiscal Eduardo Taiano señaló durante la investigación que Bellingi había ocupado un lugar decisivo en la licitación. El expediente fue instruido por el juez federal Julián Ercolini y posteriormente elevado a juicio oral.
El proceso continuará sin Bellingi
El debate comenzará el 22 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal N° 8. Alejandra Gils Carbó será juzgada junto con Juan Carlos Thill, Bárbara Jaureguiberry y Adrián González Fischer.
El abogado de Bellingi informó su fallecimiento al tribunal. Una vez incorporado el certificado de defunción, los jueces podrán declarar extinguida la acción penal en su contra y excluirlo formalmente del proceso.