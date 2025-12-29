En el sur provincial

Murió una mujer por hantavirus en Santa Fe: es el tercer caso fatal en lo que va del año

Ocurrió en Ibarlucea. La paciente tenía 40 años y había estado en una cabaña en Victoria, Entre Ríos. Las autoridades santafesinas activaron controles sanitarios y notificaron a la provincia vecina. Ya hubo tres muertes en 2025.