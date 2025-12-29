#HOY:

Murió una mujer por hantavirus en Santa Fe: es el tercer caso fatal en lo que va del año

Ocurrió en Ibarlucea. La paciente tenía 40 años y había estado en una cabaña en Victoria, Entre Ríos. Las autoridades santafesinas activaron controles sanitarios y notificaron a la provincia vecina. Ya hubo tres muertes en 2025.

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó este lunes la muerte de una mujer de 40 años por hantavirus, en la localidad de Ibarlucea. Se trata del tercer fallecimiento por esta enfermedad en lo que va del año en la provincia.

La paciente había sido internada el 23 de diciembre en terapia intensiva del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, tras presentar fiebre y dolores musculares. Falleció dos días más tarde, luego de una rápida evolución del cuadro.

Estuvo en Victoria antes de los síntomas

Según informaron las autoridades sanitarias, la mujer había regresado recientemente de una estadía en una cabaña de Victoria, Entre Ríos. Por ese motivo, además de reforzar los controles en Ibarlucea, se dio aviso a las autoridades de salud entrerrianas.

Los otros dos decesos por hantavirus ocurridos en 2025 en Santa Fe se registraron en el departamento Rosario y en el departamento La Capital. Uno de los casos fue un menor de edad.

Contagios en aumento y foco en la región Centro

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico nacional, en 2025 se detectó un aumento del 17% en los contagios de hantavirus en comparación con el promedio entre 2020 y 2024. La región Centro —que abarca Santa Fe, Buenos Aires, CABA y Entre Ríos— concentra el 70% de los casos.

El país ingresó en un umbral de alerta ante el comportamiento del eventoYa hubo tres muertes por esta enfermedad en Santa Fe durante 2025.

A nivel provincial, se confirmaron 13 positivos sobre un total de 445 personas con síntomas compatibles. La mayoría de los casos correspondió a varones.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por el contacto con saliva, orina o heces de roedores infectados, especialmente el ratón colilargo. También puede contagiarse por mordeduras o por tocar roedores vivos o muertos.

La enfermedad no tiene vacuna y sus síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe: fiebre, dolores musculares, cefalea y escalofríos. También pueden presentarse vómitos, diarrea y dolor abdominal.

