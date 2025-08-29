El “loco del subte A”

Lo habían detenido por acosar con un martillo y volvió a atacar: ahora, con un destornillador

Un hombre fue detenido por amenazar a pasajeros en la Línea A del subterráneo de Buenos Aires. Es el mismo que ya había sido arrestado por amenazar a una mujer para exigirle dinero, armado con un martillo.