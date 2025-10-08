Buscan a un hombre que desapareció en aguas del Río Paraná

Un hombre de aproximadamente 60 años cayó al río Paraná este martes después del mediodía a la altura de Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.
Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años que, según trascendió, estaba en situación de calle. Prefectura trabajó en el lugar con embarcaciones y personal especializado.
Según trascendió el hombre se encontraba cerca del Club Náutico, en avenida de Los Inmigrantes 447, cuando cayó al agua después de la una del mediodía.
Aparentemente, se lo habría llevado la corriente.
Algunas versiones indicaron que el individuo estaba en situación de calle.
