Se incendió un rancho en la costa de Alto Verde

Un voraz incendio se desató este martes, en horas del mediodía, dentro de una precaria casilla del distrito costero Alto Verde, en la margen este del rio Santa Fe, dentro de la capital provincial.
Las llamas fueron sofocadas por una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores. Ocurrió en la zona denominada “Curva del Surubí”, muy cerca de la calle principal Demetrio Gómez.
La llamas hicieron estragos en el rancho, construido completamente con tirantes de madera y chapas de zinc.
Según informó la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional I, una dotación llegó al lugar y procedió a realizar “tareas de sofocación y enfriamiento mediante el empleo de una línea de 44.5mm, compuesta por 3 tramos de manguera, logrando su total extinción”.
Afortunadamente, no había personas adentro del inmueble, por lo que no hubo víctimas por el incidente.
Peritos de la mencionada fuerza iban a examinar la escena del hecho para determinar si se trató de un hecho accidental o, de lo contrario, si fue provocado.
Como apoyo, se hizo presente en el lugar un equipo del Cuerpo Guardia de Infantería, que tiene un cuartel muy cerca de allí.