Video: un nuevo incendio puso en alerta a los vecinos de Ezeiza

Un incendio de mediana intensidad se originó este viernes por la noche en un campo de la localidad de Ezeiza, en el sur bonaerense, aunque ya fue "contenido", de acuerdo con testimonio del jefe de Bomberos del lugar.
Cinco dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para controlar un incendio en un campo de trigo cercano a una central nuclear, sin víctimas ni evacuados.
Un incendio de mediana intensidad se originó este viernes por la noche en un campo de la localidad de Ezeiza, en el sur bonaerense, aunque ya fue "contenido", de acuerdo con testimonio del jefe de Bomberos del lugar.
Horacio Rodríguez, titular del cuerpo de Bomberos de Ezeiza, señaló que las llamas se originaron "en un campo de trigo", ubicado a un kilómetro de la central Atómica, aunque las llamas también alcanzaron una zona boscosa.
"Fue en un sector de pastizales, se incendiaron dos viviendas precarias, que estaban abandonadas, pero no hay peligro. No hubo evacuados ni otros daños de consideración. Está contenido", expresó Rodríguez en declaraciones al canal América 24.
Trabajaron cinco dotaciones de bomberos en el lugar, tanto de Ezeiza como de otras localidades cercanas, donde también hay algunos barrios cerrados.
A mediados de noviembre, un incendio de gran magnitud se desató en el Polígono Industrial de Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza, y estuvo acompañado por una fuerte explosión que generó alarma en toda la zona.
El fuego se habría iniciado en una empresa dedicada al almacenamiento de productos químicos y se propagó rápidamente a galpones linderos, lo que complicó las tareas de control.
Las llamas provocaron importantes daños materiales y una densa columna de humo visible a varios kilómetros, que obligó a evacuar preventivamente sectores cercanos y generó molestias respiratorias en vecinos y trabajadores.
En la ocasión, varias personas debieron recibir atención médica, en su mayoría por inhalación de humo.