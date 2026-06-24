Alrededor de las 17 de este miércoles, se reportó un incendio en una peluquería ubicada en la calle Uruguay 892 de la ciudad de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe.
Se incendio una peluquería en Venado Tuerto: los dueños lograron controlar el fuego
El siniestro se produjo este miércoles por la tarde en un local céntrico de la localidad del sur santafesino. Bomberos verificaron la seguridad del inmueble tras la extinción inicial realizada por los propietarios.
El local afectado es propiedad de una mujer de 57 años, identificada como Carmen.
Al momento de la llegada de la dotación de Bomberos, el foco ígneo ya había sido extinguido por los propios dueños del comercio.
Ante este escenario, el personal especializado procedió a realizar las tareas de seguridad pertinentes, las cuales incluyeron el corte del suministro eléctrico y una inspección detallada para verificar que no existiera riesgo de reignición en el lugar.
En el operativo también se hizo presente personal de la policía y de la guardia urbana, quienes colaboraron en la zona mientras se realizaba la toma de datos y el registro fotográfico de los daños.