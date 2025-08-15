Tres jóvenes en una moto y con dos revólveres

Personal del Comando Radioléctrico realizó un operativo y detuvo este jueves a tres jóvenes armados que circulaban en una moto por la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en barrio Santa Rosa de Lima.
Los sospechosos fueron arrestados por el Comando Radioeléctrico. Una de las armas de fuego era calibre .38 y la otra .32.

Un llamado a la Central de Emergencias 911 puso en alerta a la policía sobre la presencia de sujetos sospechosos en el cruce de calle Lisandro de La Torre y Pasaje Mitre.
Una patrulla llegó instantes después el punto mencionado y cuando la vieron, tres muchachos que circulaban en una moto se dieron a la fuga.
Tras una breve persecución, los agentes interceptaron a dos de ellos en la cuadra de Padre Quiroga al 2300. Poco después, efectivos que se habían acercado para brindar apoyo localizaron al tercero, en la esquina de Pasaje Mitre y Mendoza.
Al requisar a los jóvenes, la policía incautó dos armas de fuego que llevaban ocultas, un revólver calibre .38 largo con cuatro proyectiles en el tambor y otro .32 corto cargado con cinco balas.
También fue secuestrada la moto, de 150 centímetros cúbicos.
Los tres aprehendidos (de entre 20 y 22 años) fueron trasladados hasta la Comisaría 1a, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
En principio, se les atribuirían los delitos de tenencia indebida de arma de fuego y resistencia a la autoridad.
