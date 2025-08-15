#HOY:

Tres jóvenes en una moto y con dos revólveres

Los sospechosos fueron arrestados por el Comando Radioeléctrico. Una de las armas de fuego era calibre .38 y la otra .32.

Las armas de fuego incautadas. Foto: El Litoral
Personal del Comando Radioléctrico realizó un operativo y detuvo este jueves a tres jóvenes armados que circulaban en una moto por la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en barrio Santa Rosa de Lima.

Un llamado a la Central de Emergencias 911 puso en alerta a la policía sobre la presencia de sujetos sospechosos en el cruce de calle Lisandro de La Torre y Pasaje Mitre.

Una patrulla llegó instantes después el punto mencionado y cuando la vieron, tres muchachos que circulaban en una moto se dieron a la fuga.

Tras una breve persecución, los agentes interceptaron a dos de ellos en la cuadra de Padre Quiroga al 2300. Poco después, efectivos que se habían acercado para brindar apoyo localizaron al tercero, en la esquina de Pasaje Mitre y Mendoza.

Cargados

Al requisar a los jóvenes, la policía incautó dos armas de fuego que llevaban ocultas, un revólver calibre .38 largo con cuatro proyectiles en el tambor y otro .32 corto cargado con cinco balas.

También fue secuestrada la moto, de 150 centímetros cúbicos.

Los tres aprehendidos (de entre 20 y 22 años) fueron trasladados hasta la Comisaría 1a, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

En principio, se les atribuirían los delitos de tenencia indebida de arma de fuego y resistencia a la autoridad.

