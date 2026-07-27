Justicia Federal

Condenan a 28 años a un narco santafesino tras reconstruir una red de tráfico con alcance nacional

La investigación comenzó con la detección de una encomienda que transportaba menos de cinco kilos de marihuana, pero terminó revelando una organización que articulaba operadores en Santa Fe, Misiones, Chaco y Paraguay. El principal acusado coordinaba las maniobras desde la cárcel y recibió una nueva condena que fue unificada con la pena que ya cumplía.