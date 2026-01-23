Caso Lian Flores Soraide: se elevó a $20 millones la recompensa para encontrar al menor
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso duplicar el monto ofrecido para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de Lian Gael Flores Soraide, desaparecido desde febrero de 2025 en Ballesteros Sud.
Lian Gael Flores Soraide, se desconoce su paradero desde febrero de 2025
El Gobierno nacional decidió reforzar su intervención en el caso de Lian Gael Flores Soraide, un niño de tres años cuyo paradero se desconoce desde febrero de 2025 en la provincia de Córdoba, mediante un incremento sustancial de la recompensa destinada a quienes puedan aportar información clave.
Se duplicó la recompensa
A través de la Resolución 52/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso elevar de 10 a 20 millones de pesos la recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Lian Gael Flores Soraide.
La medida se enmarca en la Ley Nacional N.º 26.538, que regula el ofrecimiento y pago de recompensas en investigaciones judiciales, y responde a la necesidad de actualizar el monto inicialmente establecido en febrero de 2025, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, la complejidad del caso y la falta de información concluyente hasta el momento.
La actualización con IA de cómo estaría hoy el pequeño de 4 años a once meses de su desaparición.
Desde la cartera que conduce la ministra Alejandra Monteoliva se señaló que el incremento del monto busca generar un nuevo impulso en la investigación y fortalecer la colaboración entre el Estado nacional y la provincia de Córdoba, donde tramita la causa judicial.
En ese sentido, se aclaró que la recompensa ofrecida por Nación es adicional y complementaria a las acciones que desarrolla la justicia provincial.
El expediente se encuentra radicado en la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, correspondiente a la Tercera Circunscripción Judicial de Córdoba, a cargo de la fiscal Isabel Reyna, bajo la carátula “Avocamiento por desaparición de persona”.
Recompensa por datos de Lian
Quién es Lian y dónde fue visto por última vez
Lian Gael Flores Soraide es argentino, tiene tez trigueña, cabello corto oscuro, ojos oscuros y mide aproximadamente 90 centímetros de altura. Según la información oficial, fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en la zona rural de Ballesteros Sud, específicamente en el sector conocido como Campo de Bollo, en el departamento Unión, provincia de Córdoba.
Desde ese día, su paradero es desconocido y el caso generó una fuerte conmoción a nivel local y nacional, con una amplia repercusión mediática y un seguimiento constante por parte de organismos judiciales, fuerzas de seguridad y organizaciones sociales.
A lo largo de los meses se llevaron adelante distintos procedimientos investigativos, rastrillajes y toma de testimonios, pero sin resultados definitivos que permitan esclarecer qué ocurrió con el niño.
La persistencia de la incertidumbre y la angustia de la familia fueron factores determinantes para que el Ministerio de Seguridad resolviera reforzar el incentivo económico destinado a obtener información relevante.
La resolución establece que cualquier persona que cuente con datos que puedan resultar útiles para la investigación puede comunicarse de manera gratuita y confidencial a la línea telefónica 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
Desde el organismo se remarcó que la identidad de quienes aporten información será preservada y que el pago de la recompensa se realizará únicamente luego de que la autoridad judicial interviniente evalúe el mérito y la veracidad de los datos proporcionados.
El dinero será abonado por el Ministerio de Seguridad o en el lugar que este determine, garantizando la confidencialidad del aportante.
Además, la normativa dispone que la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio difunda la parte dispositiva de la resolución y su anexo en medios gráficos, radiales y televisivos de circulación nacional.
A su vez, se instruyó a las fuerzas policiales y de seguridad federales a colaborar con la difusión del afiche oficial del caso, que contiene la información identificatoria del menor y los canales habilitados para brindar datos.