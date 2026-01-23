Desaparecido en Córdoba

Caso Lian Flores Soraide: se elevó a $20 millones la recompensa para encontrar al menor

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso duplicar el monto ofrecido para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de Lian Gael Flores Soraide, desaparecido desde febrero de 2025 en Ballesteros Sud.