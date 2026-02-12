Revés judicial

La Justicia rechazó la domiciliaria de Aníbal Lotocki y seguirá detenido en Ezeiza

La Justicia rechazó la prisión domiciliaria solicitada por Aníbal Lotocki para cuidar a su hija y ratificó su continuidad en el penal de Ezeiza. El expediente se declaró “abstracto” por la situación de la menor.