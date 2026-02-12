La Justicia rechazó la domiciliaria de Aníbal Lotocki y seguirá detenido en Ezeiza

Aníbal Lotocki continuará detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Un juzgado rechazó la prisión domiciliaria que había solicitado el excirujano, quien está imputado en una causa por homicidio.
La Justicia rechazó la prisión domiciliaria solicitada por Aníbal Lotocki para cuidar a su hija y ratificó su continuidad en el penal de Ezeiza. El expediente se declaró “abstracto” por la situación de la menor.
El planteo apuntaba a obtener el beneficio para el cuidado de su hija. Pero, según la resolución, la menor reanudó la convivencia con su madre, Vanesa Sassaro, y esa circunstancia dejó sin sustento el pedido.
El fallo sostuvo que, de acuerdo con lo informado por un juzgado civil, la situación de la hija del imputado cambió y el expediente vinculado a esa tutela fue archivado. En consecuencia, el tribunal declaró “abstracta” la solicitud de domiciliaria.
La decisión fue confirmada por Fernando Burlando, abogado que representa a Matías Luna, hermano de Silvina Luna. Burlando explicó que el eje del pedido estaba centrado en la menor y que esa condición ya no se verificaba.
Lotocki permanece detenido desde octubre de 2023 con prisión preventiva en el marco de una investigación por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, ocurrida tras una cirugía estética realizada en 2021, según informó el Ministerio Público Fiscal.
En paralelo, el médico tiene además una condena confirmada por estafa y lesiones graves en perjuicio de pacientes, un caso que lo mantuvo en el centro de la escena judicial y mediática en los últimos años.