Pedido de paradero

Buscan a Mariana Lens, la argentina que viajó a España para ser niñera y sospechan que está secuestrada

La joven de 26 años perdió contacto con su familia el 14 de octubre en Palma de Mallorca; la búsqueda sigue abierta. Un audio difundido muestra a la joven llorando y genera preocupación; la familia pide intervención consular y colaboración internacional en la búsqueda.