Buscan a Mariana Lens, la argentina que viajó a España para ser niñera y sospechan que está secuestrada
La joven de 26 años perdió contacto con su familia el 14 de octubre en Palma de Mallorca; la búsqueda sigue abierta. Un audio difundido muestra a la joven llorando y genera preocupación; la familia pide intervención consular y colaboración internacional en la búsqueda.
El caso activó la búsqueda internacional y la familia reclama respuestas sobre su paradero y la veracidad de la contratación.
Paola Mariana Lens, de 26 años, viajó a Palma de Mallorca a principios de octubre y dejó de comunicarse con su familia el 14 de octubre. Originaria de Villa Devoto y también identificada por familiares como oriunda de Sáenz Peña, Lens partió tras aceptar una oferta para trabajar como niñera con una familia de nacionalidad alemana que reside en la isla.
El caso activó la búsqueda internacional y la familia reclama respuestas sobre su paradero y la veracidad de la contratación. La contratación incluía pasaje, alojamiento, comida, auto y un sueldo cercano a 300 dólares, por lo que Mariana aceptó ilusionada y con planes concretos: ahorrar para viajar a Andorra y trabajar en la temporada de esquí.
La situación cambió abruptamente después de la primera semana: la comunicación con Mariana se cortó de forma repentina, su cuenta de WhatsApp quedó inaccesible y varios contactos de Instagram fueron eliminados, según relatan los familiares.
Antes de viajar a España, Mariana trabajó en Inglaterra y en distintos establecimientos turísticos.
En paralelo circularon en redes materiales que la familia considera antiguos o manipulados, lo que complica la verificación de información y aumenta la angustia. La investigación continúa con la familia difundiendo datos y solicitando colaboración ciudadana.
Antecedentes de la oferta y el perfil de Mariana
Mariana viajó con la expectativa de cuidar a un niño durante ocho horas diarias y de recibir, además, un curso intensivo de alemán ofrecido por la familia que la contrató. Algunos reportes consignaron fechas de salida distintas: el 6 de octubre o el 7 de octubre, pero todas las fuentes coinciden en que el último contacto confirmado ocurrió el 14 de octubre. La divergencia en la fecha de partida complica la reconstrucción exacta de la cronología inicial del viaje.
La joven practicaba snowboard y se estaba formando como instructora, detalle que la familia menciona como prueba de su interés por trabajar en Andorra durante la temporada de esquí. Antes de viajar a España, Mariana trabajó en Inglaterra y en distintos establecimientos turísticos por temporadas, lo que explica su experiencia previa como niñera y su disposición a aceptar empleos temporales en el exterior.
Los allegados sostienen que la supuesta “familia alemana” que gestionó la contratación pudo haber sido una fachada para atraerla. La eliminación de mensajes y la aparición de material en redes que, según los parientes, corresponde a momentos anteriores, aumentaron la sospecha de engaño o retención. La familia mantiene activa la difusión del caso y pide cualquier información que permita ubicar a Mariana.
En las últimas horas se conoció un audio donde, con la voz quebrada, le contó a un amigo: “Estoy super bien en Mallorca”. Ante esto, el joven le preguntó: “¿Y por qué estás en Mallorca, gorda?”. De manera escueta, ella sostuvo dubitativa: “Porque me vine acá, porque me salió laburo acá”. Pero su interlocutor no se dio por vencido: “Vale, vale, escúchame una cosa, voy a ir para Mallorca, así nos vemos. ¿Qué te parece?”.
Del otro lado, sólo se escucharon sollozos y el hablante retomó: “¿Amiga? Voy a Mallorca. Escucha”. Pero ella entre lágrimas negó: “No tenés que hacer esto”. “Sí. ¿Cómo que no? Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre, amiga. Escúchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás y así puedo comprar el pasaje para Alcúdia o para Mallorca y voy para allá”, sostuvo el amigo.
Por su parte, Lens reveló: “Estoy en Palma”. El interlocutor preguntó lo que ahora es un misterio, el cambio de su número de teléfono: “Vale, y te hago una pregunta... ¿Por qué cambiaste el número?”, pero Mariana no contestó.
Videollamadas breves y mensajes escuetos que los parientes calificaron como extraños también preocuparon: en algunos videos Mariana aparece acompañada por una persona desconocida y muestra nerviosismo. Ante esas señales, la familia formalizó la denuncia ante el Consulado General en Madrid y recibió comunicación de la Cancillería, que informó sobre su intervención en el caso, de acuerdo con fuentes oficiales.
La familia difundió un número de contacto para quien tenga datos: +54 11 5823-2371. Paralelamente, los parientes indicaron que en redes se publicaron materiales que pretendieron dar tranquilidad, pero que fueron identificados como antiguos por el entorno. La búsqueda combina acciones privadas y requerimientos formales a las autoridades españolas y a la representación diplomática argentina.
El pedido de la familia.
Repercusión familiar y pedido de colaboración
Los familiares describen a Mariana como una joven activa, que trabajó por temporadas y tenía planes claros relacionados con la nieve y la enseñanza del snowboard. Un microdetalle que compartieron los parientes releva su carácter viajero: en 2024 viajó a Inglaterra por una propuesta laboral similar. Ese rasgo explica su disposición a aceptar ofertas en el exterior, pero también subraya la angustia de quienes la buscan ahora.
Su madre, Gabriela, expresó temor ante la posibilidad de trata y pidió la intervención de las autoridades competentes. Por su lado, Dolores, hermana de Mariana, contó: “Se fue el 6, llegó el 7, habló con mi mamá hasta el martes 14. El sábado de esa semana habló conmigo y con mi hermano, nos dijo que nos extrañaba, que nos quería ver y el miércoles mi mamá le escribió y no respondió”.
“El jueves le mandé otro mensaje y no le llegó. Nos dimos cuenta el viernes que ya no tenía WhatsApp porque ponía para compartir contacto y decía ‘Invitar a WhatsApp’. Después nos explicó el viernes o el sábado y nos dimos cuenta que nos había bloqueado a todos, hasta amigos de mi amigo, de mi hermano, todos”, añadió.
“El domingo empezamos a hacer las denuncias desde temprano en el consulado español-argentino, nos tomaron el pelo, dijeron que estaba cocinando y minimizaron la situación”, continuó Dolores al tiempo que reiteró sobre las desatenciones en la institución.
No obstante, enfatizó en que Mariana continúa incomunicada con su núcleo cercano: “Con nosotros nunca tuvo comunicación desde ese martes, con ningún familiar. Después se empezó a contactar con algunos otros amigos y una de las cosas que se dijo fue que era como un problema familiar”.
“Me contacté con una chica que la vio y me dijo que jamás le habló de un problema familiar, y aseguraron que respondía lo justo y necesario. Al tiempo empezó a interactuar más por mensaje y, cuando le dijeron de hacer videollamada, ella respondió que ‘más tarde’ o algo así”, enfatizó.
No obstante, Dolores explicó sobre su hermana: “Hoy subió una historia, que era un video viejo de antes de que, para nosotros la secuestraran como víctima de trata. El video se lo había mandado a mi mamá que era por dentro de la casa mientras decía un texto. También hubo un video de un bebé y ella no subiría ese tipo de fotos”.
La familia también advirtió sobre intentos de desinformación en redes y solicitó evitar la circulación de material no verificado, para no entorpecer la búsqueda. La comunidad y allegados continúan difundiendo la información y organizan apoyos para mantener activa la búsqueda.
El caso permanece en investigación y la familia solicita cualquier pista que permita localizar a Paola Mariana Lens. Hasta ahora, la intervención consular y los llamados públicos constituyen las vías formales en curso, mientras la difusión en redes mantiene vivo el pedido de colaboración internacional y local.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.