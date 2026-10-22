Un grupo de presos produjeron incidentes en una comisaría del microcentro porteño, en la calle Lavalle al 453, donde los detenidos encabezan un motín con rehenes, además, en medio del conflicto, un repartidor llevó pizzas al lugar.
Lavalle: detenidos tomaron rehenes en una comisaría y pidieron pizza
En los últimos minutos, personal del SAME y bomberos ingresaron al lugar para trabajar dentro. Según las transmisiones televisivos, el personal también ingresó con dos camillas.
En declaraciones a la prensa, un comisario sostuvo que no hay rehenes en el momento. Al tiempo en que señaló que "está controlada la situación". Sin embargo, fuentes cercanas al hecho, indicaron a esta agencia que, en principio, los internos mantuvieron de rehenes a tres personas, un subcomisario, un inspector y un oficial.
En un audio al que tuvo acceso este medio, un subcomisario informó: "Me encuentro con el sargento de guardia de la alcaldía de Lavalle. Aparentemente, lo que sucedió, es que tienen al jefe del lugar, al jefe de servicio y aun celador. Los tienen privados, con facas, en un pasillo interno".
Operativo de las fuerzas especiales
Actualmente y, según la misma fuente, habrían liberado al inspector y al subcomisario; no se trataría de un simple conflicto entre detenidos. Además, personal de fuerzas especiales de la Ciudad trabaja en el lugar.
Asimismo, en los últimos minutos, un repartidor de comida llevó pizzas hasta el lugar. Por su parte, desde el interior de la comisaría, pidieron que ingrese un periodista, al salir del lugar, el comunicador informó que le pidieron que "bajen los drones" porque dificultaban la "estrategia". Al tiempo, señalaron que no habrá novedades hasta que se resuelva el conflicto.
Investigación judicial en curso
El auxiliar fiscal de la UFLA Este, Marco Juliano Zunino interviene en el caso.
Dos videos filmados por los propios reclusos se conocieron. En las imágenes, los detenidos se filmaron mientras celebraban su imagen en los medios de comunicación, al tiempo que pidieron "Bajá al fiscal"; además, se puede ver a un policía dentro de la celda.
En un segundo material, uno de los detenidos inició la grabación con el foco en otro reo que hacía una videollamada con otra persona a quien le mostraba, alegre, que había salido en la tele. Entre la escena donde se encuentran, por lo menos, ocho detenidos.
Quien sostiene el teléfono con el cual filma, reclamó: “Bajen al fiscal”, frase a la que se sumaron otros presos, mientras golpeaban algún elemento contundente para hacer ruido.