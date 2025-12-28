Corrientes: buscan a dos turistas chubutenses arrastrados por el río en medio del temporal

El temporal que golpea a Corrientes desde hace días dejó un saldo de más de 400 evacuados y varias localidades en emergencia. En ese contexto, este sábado por la tarde desaparecieron dos turistas oriundos de Comodoro Rivadavia que se metieron al río Paraná en una zona no habilitada de Ituzaingó.
El hecho ocurrió alrededor de las 19, en el sector conocido como "ex zoológico", a la altura del kilómetro 1.450 del río. Allí, Sebastián Vargas (35) y Facundo Herrera (23) ingresaron al agua junto a un grupo de amigos, sin advertir los riesgos por la corriente.
Operativo de búsqueda y datos del caso
Desde ese momento, se desplegó un fuerte operativo de búsqueda coordinado por personal de Prefectura Naval Argentina y la Policía de Corrientes. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Ituzaingó, a cargo de Eugenio Balbastro.
La desaparición ocurre en el marco de un fenómeno climático extremo que afecta a toda la provincia. Medios locales aseguran que las precipitaciones de diciembre triplican los valores normales, alcanzando cifras históricas.
Diciembre más lluvioso en 63 años
Según datos del Observatorio del INTA, en lo que va del mes ya cayeron 520 milímetros de lluvia, muy por encima del promedio histórico de diciembre, que es de 173 mm. Se trata del diciembre más lluvioso en 63 años de registros.
El acumulado anual también resulta llamativo: 1.854 milímetros en total, confirmando una tendencia de lluvias muy por encima de lo habitual. San Luis del Palmar fue una de las zonas más afectadas, con casi 400 mm en apenas 48 horas.
San Luis del Palmar en emergencia: más de 400 evacuados
Las consecuencias del temporal se sienten con fuerza en San Luis del Palmar, donde se decretó el estado de emergencia. Según informó el intendente Néstor Buján, ya evacuaron a 310 personas y otras 90 se autoevacuaron, superando las 400 en total.
“Hasta el momento hemos evacuado a 79 familias. No esperábamos semejante cantidad de agua en tan pocas horas”, expresó el jefe comunal. Las zonas más críticas se encuentran cerca de la ribera y la Ruta Provincial N°5.
La asistencia es coordinada entre el municipio y el gobierno provincial. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por nuevas lluvias en los próximos días. “Nos avisaron que las precipitaciones continuarán hasta fin de año”, advirtió Buján.