Emergencia

Corrientes: buscan a dos turistas chubutenses arrastrados por el río en medio del temporal

Dos jóvenes de Comodoro Rivadavia desaparecieron este sábado en el Paraná, en una zona no habilitada de Ituzaingó. Corrientes vive un diciembre con lluvias récord y más de 400 evacuados en San Luis del Palmar.