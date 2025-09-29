Tragedia en el aeroclub de Miramar: murió una mujer en un accidente de paracaidismo

Una mujer de 52 años murió en un accidente de paracaidismo luego de saltar de una avioneta que había partido minutos antes del Aeroclub de Miramar.
El hecho ocurrió este domingo a la tarde. La víctima tenía 52 años y vasta experiencia en la actividad.
El hecho ocurrió este domingo la tarde, cuando después de las 13.30 la víctima, identificada como Rosana Mabel Back, participaba de una jornada de saltos con otras personas del rubro. Es que, según trascendió, tenía vasta experiencia en la actividad y era integrante de la Asociación civil Paracaidismo de Mar del Plata.
El equipo que empleaba era suyo y habría presentado un desperfecto que hizo que no se abriera. “El cuerpo estaba en la zona del camino Los Jazmines, en inmediaciones del aeródromo”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.
Personal de emergencias y del Destacamento Las Flores, dependiente de la Estación de Policía Comunal de Miramar, llegó al lugar e hizo las primeras actuaciones solicitadas por el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia. Dentro de esas tareas estuvo el secuestro del paracaídas y las entrevistas con testigos y personas que participaban de la jornada deportiva.
De acuerdo a los datos que reunieron los investigadores, Back era oriunda de San Ignacio, Misiones. En sus redes sociales poseía fotografías que la exhibían mientras volaba en avioneta o practicaba precisamente paracaidismo.
Por otra parte, la comisión directiva del aeroclub aclaró que no tiene “relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio”, ubicado a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 77.
“Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad. Reiteramos nuestro pesar por lo sucedido y acompañamos a la comunidad aeronáutica y deportiva en este momento de dolor”, sintetizaron en el comunicado.
