El Ministerio de Seguridad informó este lunes que activó el Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un niño de 6 años que se lo llevó su padre, Josias Santos Regis, tras disparar y herir a otro hombre en la provincia de Corrientes.
Corrientes: activaron el Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme
El Ministerio de Seguridad informó este lunes que al nene se lo llevó su padre, Josias Santos Regis, tras disparar y herir a otro hombre.
El menor tiene “cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca" y "vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable”, informó la cartera en su cuenta oficial de X.
Nahuá fue visto por última vez este domingo 3 de mayo cuando se ausentó de su domicilio junto a su progenitor en la localidad de Esquina.
Qué es un Alerta Sofía
El Alerta Sofía es un sistema de emergencia implementado en la Argentina para la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que se encuentren en una situación de alto riesgo.
Fue creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con fuerzas policiales, organismos judiciales y medios de comunicación, y toma su nombre de Sofía Herrera, una niña desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego.
Su objetivo es difundir de manera rápida y masiva información clave del menor desaparecido —como su descripción física, circunstancias del hecho y posibles datos del sospechoso— para facilitar su localización en el menor tiempo posible.
La activación del alerta se produce cuando se cumplen ciertos criterios estrictos, como la presunción de que la vida o integridad del menor está en peligro inminente y la existencia de información suficiente para su identificación.
Una vez emitida, la alerta se replica a través de canales oficiales, redes sociales, medios de comunicación, cartelería digital en la vía pública y sistemas de transporte, generando un alcance nacional.
Este mecanismo busca involucrar a toda la sociedad en la búsqueda, bajo la premisa de que la difusión inmediata puede resultar decisiva para encontrar al menor con vida.