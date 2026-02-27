Caso Natacha Jaitt: la familia pidió conocer en qué etapa está la investigación

Ulises Jaitt, junto a su abogado Yamil Castro Bianchi, presentó un pedido formal ante la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires para que se elabore un informe detallado sobre el estado actual de la causa que investiga la muerte de Natacha Jaitt. El objetivo central es conocer en qué instancia se encuentra el expediente y qué dependencia judicial interviene.
El requerimiento apunta a determinar si las actuaciones continúan en trámite, permanecen en análisis o se encuentran pendientes de resolución. Según se desprende de la presentación, el hermano de la modelo busca acceder a información precisa que permita evaluar el desarrollo real del proceso judicial, a casi siete años del fallecimiento.
Pedidodenuevasmedidas
En el escrito, Ulises Jaitt reclamó la apertura de nuevas líneas de investigación vinculadas a la posible comisión de delitos relacionados con presuntos falsos testimonios. En ese marco, solicitó que se analicen las declaraciones de la cantante Lissa Vera y de Marcelo Alejandro Crescini, a quienes señaló por inconsistencias en sus relatos.
De manera puntual, el particular damnificado pidió que se realice un careo entre ambos con el fin de despejar contradicciones que, a su criterio, siguen sin aclararse. La solicitud se fundamenta en la necesidad de profundizar la investigación y descartar irregularidades que, según la familia, rodearon el caso desde sus inicios.
Persisten dudas y pedidos de nuevas medidas.
Cuestionamientos
Además del pedido de informe, Ulises Jaitt presentó un recurso de revocatoria contra una decisión administrativa que desestimó su planteo para reasignar la investigación penal a una sede distinta del Ministerio Público Fiscal de San Isidro. En la presentación, sostuvo que el cambio resultaría necesario para garantizar estándares mínimos de objetividad, imparcialidad y debida diligencia.
El periodista consideró que la negativa a su solicitud afectó de manera directa e ilegítima sus derechos como víctima indirecta de un delito grave. También remarcó que el caso posee interés público y gravedad institucional, lo que exige un nivel reforzado de motivación y transparencia en cada resolución adoptada por los organismos judiciales.
La familia pidió mayor claridad sobre el avance del expediente.
Un caso quesiguegenerando interrogantes
Natacha Jaitt, de 41 años, fue hallada sin vida el 23 de febrero de 2019 en un salón de eventos ubicado en la localidad bonaerense de Benavídez. La autopsia indicó que la causa de muerte fue un fallo multiorgánico luego del consumo de cocaína. Sin embargo, desde un primer momento, la familia expresó dudas sobre esa conclusión y denunció posibles irregularidades en la investigación.
Figura polémica del espectáculo argentino, Natacha Jaitt mantuvo una fuerte presencia mediática en los años previos a su muerte. Sus denuncias públicas y exposiciones constantes generaron debate y controversia, ya que muchas de ellas involucraron a personas conocidas de distintos ámbitos. Ese contexto contribuyó a que el caso trascendiera lo judicial y se instalara en la opinión pública.
A casi siete años del fallecimiento, el pedido de Ulises Jaitt vuelve a poner el foco sobre una causa que, para la familia, continúa sin respuestas definitivas. La solicitud de un informe actualizado busca reactivar el seguimiento institucional del expediente y esclarecer si la investigación avanza o permanece estancada.