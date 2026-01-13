Aumentan la recompensa para encontrar a Natalia Acosta, desaparecida en Santa Fe desde 2009
El Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió incrementar el monto de la recompensa para quienes aporten información útil sobre el paradero de Natalia Liliana Soledad Acosta, vista por última vez hace más de 16 años en la ciudad de Santa Fe. La medida busca reactivar la investigación y generar nuevos datos en una causa que aún no tiene respuestas.
A más de 16 años de su desaparición, el caso de Natalia Liliana Soledad Acosta, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso aumentar de 4 a 6 millones de pesos la recompensa destinada a quienes brinden información certera que permita dar con su paradero.
Una medida para reactivar una búsqueda
La resolución fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional y responde a un pedido expreso de la Unidad Fiscal Santa Fe, a cargo del fiscal Walter Rodríguez, que interviene en la causa judicial.
Según se detalla en el texto oficial, el incremento de la recompensa se fundamenta en el tiempo transcurrido desde el último ofrecimiento y en la falta de datos útiles obtenidos hasta el momento, pese a los esfuerzos realizados.
Natalia Acosta tenía 21 años cuando fue vista por última vez el 29 de mayo de 2009, en la intersección de las calles Suipacha y 25 de Mayo, en la ciudad de Santa Fe. Desde entonces, su desaparición dio origen a un expediente judicial que se tramita en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe y que continúa activo, aunque sin avances concluyentes.
La recompensa está dirigida a personas que no hayan intervenido en el hecho investigado y que puedan aportar información relevante para la localización de la joven.
El programa nacional de recompensas establece que el pago se efectúa únicamente si los datos suministrados resultan determinantes y son evaluados favorablemente por la autoridad judicial interviniente, garantizando además la reserva de identidad del informante.
Quién es Natalia Acosta y qué se sabe de su desaparición
Natalia Liliana Soledad Acosta nació el 29 de febrero de 1988, es argentina y tenía su último domicilio conocido en la localidad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con la descripción oficial, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello negro, ojos marrones, tez blanca y contextura delgada. Estos datos continúan siendo difundidos por las fuerzas de seguridad con el objetivo de facilitar su identificación.
La causa por su desaparición se inició en 2009 y, con el paso de los años, se transformó en uno de los casos más prolongados y dolorosos de la región.
Familiares y allegados de Natalia sostuvieron de manera constante el reclamo de verdad y justicia, y reclamaron que no se abandone la búsqueda, aun cuando el tiempo transcurrido complique las líneas investigativas.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que la actualización del monto de la recompensa se enmarca en la normativa vigente, que permite modificar las sumas ofrecidas en función de la gravedad del caso y del tiempo que haya pasado desde la última resolución. En este sentido, se destacó que el objetivo central es generar nuevas pistas que permitan destrabar la investigación.
Las personas que cuenten con datos sobre el paradero de Natalia Acosta pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad.
Este canal funciona en todo el país y está habilitado para recibir información vinculada a causas complejas, preservando la identidad de quienes colaboren.
Desde la cartera de Seguridad remarcaron que la participación ciudadana puede resultar clave en este tipo de investigaciones, especialmente cuando han pasado muchos años desde el hecho inicial. “A veces, un dato que en su momento pareció irrelevante puede adquirir hoy un valor decisivo”, señalaron fuentes oficiales al justificar la difusión renovada del caso.
La resolución también instruye a las fuerzas policiales y de seguridad federales a reforzar la difusión del afiche con la imagen y los datos de Natalia, tanto en medios de comunicación como en espacios públicos. El objetivo es ampliar el alcance del pedido de colaboración y lograr que la información llegue a la mayor cantidad de personas posible.