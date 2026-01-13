Continúa la búsqueda

Aumentan la recompensa para encontrar a Natalia Acosta, desaparecida en Santa Fe desde 2009

El Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió incrementar el monto de la recompensa para quienes aporten información útil sobre el paradero de Natalia Liliana Soledad Acosta, vista por última vez hace más de 16 años en la ciudad de Santa Fe. La medida busca reactivar la investigación y generar nuevos datos en una causa que aún no tiene respuestas.