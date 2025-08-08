Se ofrecen $ 5 millones por datos sobre el homicidio de Fabio Grenier en Trelew

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten información que permita esclarecer el homicidio de Rolando Fabio Grenier, ocurrido en 2017 en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut.La causa sigue impune y se espera que algún dato nuevo permita identificar al agresor.
Un crimen que sigue sin respuestas
Ocho años después del asesinato de Fabio Grenier, ocurrido en la madrugada del 18 de junio de 2017 en Trelew, la Justicia aún no logró identificar al responsable. Ante la falta de avances en la investigación, la Unidad Fiscal local solicitó formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación que se ofrezca una recompensa para incentivar a potenciales testigos a brindar datos relevantes.
Fue encontrado sin vida en la intersección de las calles Moreno Norte y Matthews.
La respuesta llegó esta semana con la publicación de la Resolución 947/2025 en el Boletín Oficial. Allí se establece una recompensa de cinco millones de pesos ($5.000.000) para aquellas personas que, sin haber participado en el hecho delictivo, puedan aportar información útil para identificar al autor o los autores del crimen.
La víctima, de nombre completo Rolando Fabio Grenier y titular del DNI N.º 33.772.152, fue encontrada sin vida alrededor de las 7:45 de ese domingo por personal policial de la comisaría segunda de Trelew. El cuerpo yacía sobre la calle Moreno, entre Abraham Mathews y Ricardo Berwin, con múltiples heridas punzo-cortantes.
Uno de los elementos centrales de la causa es una videograbación obtenida del Apart Hotel “Patagonia Suites”, ubicado sobre la calle Abraham Mathews N.º 186. En las imágenes se ve a Grenier corriendo por la vereda de calle Moreno a las 3:44 de la madrugada, y apenas diez segundos después, aparece otro hombre corriendo en la misma dirección.
Este segundo individuo —que se presume sería el agresor— es descrito como delgado, con buzo o campera a rayas horizontales, jean claro tipo localizado y zapatillas o zapatos oscuros. La filmación lo muestra realizando movimientos violentos con su mano hacia la víctima, que en ese momento se encontraba apoyada contra una pared. Sin embargo, su identidad aún no fue determinada, lo que frena el avance del caso.
Rolando Fabio Grenier
Cómo aportar información
Quienes tengan datos relevantes sobre el hecho pueden comunicarse de forma anónima con el Programa Nacional de Recompensas llamando a la línea gratuita 134, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.
La resolución también aclara que el pago de la recompensa será realizado por el Ministerio de Seguridad en el lugar que se indique, previa verificación de la utilidad de la información aportada por parte de las autoridades competentes. La identidad del aportante será preservada en todo momento.
