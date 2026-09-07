El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco de una investigación penal impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), formalizó el ofrecimiento de una recompensa de 16 millones de pesos para quienes aporten datos concretos y decisivos que permitan identificar y capturar a los responsables del homicidio de Alberto Roque Ramón Zanutigh en la ciudad de San Justo.
Ofrecen una importante recompensa por datos de un crimen ocurrido hace una década en San Justo
El gobierno santafesino entregará 16 millones de pesos a quién aporte información concreta sobre el autor o los autores del homicidio de Alberto Roque Ramón Zanutigh, cometido en 2016. Se garantiza el resguardo de la identidad de quien colabore con la investigación.
El crimen fue cometido en la noche del lunes 25 de enero de 2016 en el domicilio de la víctima, ubicado sobre calle Belgrano al 2.600 de la mencionada localidad, cabecera del departamento santafesino del mismo nombre.
En aquella oportunidad, él o los agresores ingresaron a la vivienda, sustrajeron pertenencias de Zanutigh y lo atacaron con un arma blanca, causándole heridas mortales.
El caso se encuentra actualmente bajo la dirección de la fiscal María Laura Urquiza.
La medida económica busca reactivar la causa y recolectar información útil y determinante para avanzar en el esclarecimiento del hecho y dar con el paradero de los autores.
Confidencialidad
Las autoridades recordaron que el aporte de datos se canalizará de forma estrictamente confidencial. Quienes cuenten con información relevante deben comunicarse al siguiente canal oficial: [email protected].
Se garantiza de manera categórica la reserva de la identidad de los aportantes y de quienes resulten adjudicatarios del monto ofrecido, tanto antes como durante y después de finalizado el proceso judicial.
El ataque
Según lo que luego pudo reconstruirse, la noche del 24 de enero de 2026, Roque compró un pollo asado en un local cercano a su domicilio.
Ya en su casa, a sólo una cuadra de la calle principal, cenó solo.
Luego se acostó en su cama, pero minutos después fue sorprendido por el o los asesinos, que se le arrojó encima y lo apuñaló 9 veces en distintas partes del cuerpo.
La víctima no tuvo oportunidad de defenderse. Sus dificultades motrices y lo inesperado del ataque lo dejaron sin chances. Se desangró en el lugar.
El criminal lo envolvió en sábanas, lo tiró al piso y lo cubrió con almohadones. La puerta no había sido violentada y quedó abierta esa madrugada. El cuerpo sin vida fue hallado por su familia la mañana siguiente.
El delincuente sólo se llevó alrededor de 20 mil pesos, una cartera con documentación, dos teléfonos y las llaves del auto, que quedó en el garaje.