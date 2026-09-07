En el norte provincial

Ofrecen una importante recompensa por datos de un crimen ocurrido hace una década en San Justo

El gobierno santafesino entregará 16 millones de pesos a quién aporte información concreta sobre el autor o los autores del homicidio de Alberto Roque Ramón Zanutigh, cometido en 2016. Se garantiza el resguardo de la identidad de quien colabore con la investigación.