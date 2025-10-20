Salta

Joven en coma tras una brutal golpiza: acusan a jugadores de un club de Orán

Jorge Luis Morales, de 28 años, fue atacado por la espalda a la salida de un boliche en Orán. Su familia señala a futbolistas del club Aviación como responsables. El joven está internado en coma inducido con diagnóstico reservado y el caso ya es investigado por la Justicia.