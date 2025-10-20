Joven en coma tras una brutal golpiza: acusan a jugadores de un club de Orán

La madrugada del domingo 19 de octubre terminó en tragedia en la ciudad salteña de Orán. Jorge Luis Morales, un joven de 28 años, fue víctima de una violenta agresión a la salida del boliche Set, ubicado en calle Bolivia casi Emilia Bustamante. Hoy se encuentra en coma inducido y su familia exige justicia.
El ataque: un golpe traicionero y un diagnóstico grave
Según el relato de su madre, Elizabeth, Jorge había ingresado al local bailable pasadas las 4 de la mañana. Dentro del boliche, un grupo de jóvenes —que luego serían identificados como jugadores del club Aviación— comenzó a provocar disturbios y lanzar bebidas. Seguridad los echó, pero el conflicto escaló al salir.
A las pocas cuadras, Morales fue golpeado por la espalda, sin mediar discusión. El impacto lo hizo caer al pavimento y sufrir convulsiones por el golpe en la cabeza. Una médica que salía del local fue quien le brindó los primeros auxilios. “Gracias a esa mujer, mi hijo llegó con vida al hospital”, dijo su madre entre lágrimas.
En el Hospital San Vicente de Paul, los médicos constataron que Jorge presentaba un fuerte traumatismo de cráneo, con hemorragia y coágulos. El doctor Esparza, neurocirujano, decidió inducir el coma para estabilizarlo.
Una familia desesperada y acusaciones directas
Morales permanece internado en terapia intensiva, sedado, con pronóstico reservado. Su evolución depende de tomografías diarias. “Está peleando por su vida”, aseguró su madre.
La familia ya presentó una denuncia penal, con nombres y apellidos de los presuntos agresores. Apuntan directamente contra un par de hermanos, parte del plantel de Aviación. “Lo atacaron como a Fernando Báez Sosa: en grupo, a traición, sin chance de defenderse”, afirmó Elizabeth.
También pidió que cualquier persona que haya filmado el ataque o tenga información colabore con la causa. “Queremos justicia. No puede ser que por salir a divertirse termine en coma por culpa de violentos que siguen sueltos”.
Avanza la causa judicial
La Fiscalía Penal N° 1 de Orán tomó intervención y ya cuenta con los videos del boliche y cámaras públicas. La Unidad Regional N°2, a través del oficial Axel Villafañe, confirmó que Morales “quedó inconsciente tras ser agredido por un grupo de sujetos” y fue asistido por el SAMEC.
El operativo incluyó la intervención de Infantería para controlar los disturbios. Por el momento no hay detenidos, aunque los agresores estarían plenamente identificados. La investigación sigue su curso para determinar responsabilidades y posibles imputaciones.
