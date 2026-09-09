La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió el conflicto de competencia en torno a la denuncia presentada por Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por un presunto complot contra las autoridades de la entidad.
La denuncia de Toviggino contra un juez quedó a cargo de Capuchetti
La Cámara Federal resolvió que el Juzgado Federal N°5 investigue la presentación del tesorero de la AFA por un presunto complot contra la conducción de la entidad.
La causa quedará finalmente en manos del Juzgado Federal N°5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. El juez Mariano Llorens consideró que ese tribunal se encuentra “en mejores condiciones para profundizar la investigación de los hechos”.
La denuncia de Toviggino
Toviggino presentó una denuncia contra el juez en lo Penal Económico Diego Amarante luego de que trascendiera que habría mantenido comunicaciones con autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De acuerdo con la presentación, esos contactos habrían tenido como objetivo impulsar una ampliación de una denuncia y agravar las acusaciones contra Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El expediente se vinculó inicialmente con otra investigación iniciada a partir de un correo electrónico anónimo que advertía sobre una supuesta maniobra contra la conducción de la entidad.
La otra causa que investiga Servini
Ese expediente fue impulsado por el fiscal federal Guillermo Marijuan y quedó radicado en el Juzgado Federal N°1, a cargo de María Servini.
La denuncia anónima señalaba una presunta maniobra del Poder Ejecutivo Nacional para entregar a terceros un pendrive con información sobre la administración de la AFA.
El objetivo, según aquella presentación, habría sido “tergiversar” ese material e incorporarlo como prueba en otra causa contra dirigentes de la entidad.
El conflicto entre los juzgados
El conflicto de competencia se originó luego de que Capuchetti se declarara incompetente y remitiera la denuncia de Toviggino al juzgado de Servini por considerar que existía una “relación estrecha” entre ambos expedientes.
Sin embargo, Servini también rechazó intervenir al considerar que se trataba de “hechos nuevos” y “autónomos” y que no existía un vínculo directo entre las conductas investigadas en las dos causas.
Ante esa situación, la Cámara Federal debió intervenir para definir qué juzgado debía continuar con la investigación.
La decisión de la Cámara
Finalmente, Llorens resolvió que la presentación de Toviggino contra Amarante continúe bajo la órbita del Juzgado Federal N°5.
En su fallo, el magistrado consideró que Capuchetti está en mejores condiciones para avanzar con las medidas necesarias y profundizar la investigación.
De todos modos, la resolución no descartó que en el futuro ambos expedientes puedan unificarse si durante la investigación aparecen elementos que permitan acreditar que los hechos forman parte de una misma maniobra.