Intentó suicidarse la periodista tucumana que denunció por violación a exjugadores de Vélez

En la mañana del martes 30 de septiembre de 2025, una mujer periodista nacida en Tucumán que había denunciado abusos contra exfutbolistas del club Vélez intentó poner fin a su vida tirándose desde una terraza en su provincia natal.
La mujer que en 2024 denunció presunta violación en manada contra cuatro exjugadores de Vélez intentó arrojarse desde una terraza, pero fue rescatada a tiempo. Su causa aún no fue elevada a juicio y atraviesa una situación emocional crítica.
Un empleado de mantenimiento que se encontraba en el lugar logró evitar la caída y socorrerla. Su caso había sido visibilizado desde marzo de 2024, pero hasta ahora no registra avances concretos en la jurisdicción judicial.
Denuncia, acusados y marcha del proceso judicial
La denuncia inicialmente fue radicada en marzo de 2024, cuando la periodista, en ese momento de 24 años según su primera exposición, afirmó haber sido víctima de una violación en grupo por parte de los exjugadores Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín.
Según su versión, todo comenzó tras un partido entre Atlético Tucumán y Vélez, cuando Sosa habría contactado a la mujer por Instagram. Más tarde, le pidió encontrarse en un hotel, donde ella accedió a subir. En su relato, en la habitación 407 del hotel se consumaron abusos sexuales sin su consentimiento.
En declaraciones que fueron incorporadas al expediente, la periodista señaló que los acusados habrían suministrado bebidas que apagaron su voluntad y procedido a someterla sexualmente, incluso cuando intentó resistir.
Uno de los exjugadores denunciados, José Florentín, respondió días atrás con una acusación contra ella por falso testimonio. Además, aseguró que actores externos (un diputado nacional y abogados) habrían montado un “plan” para sostener la denuncia mediática en su contra.
La defensa de la joven sostiene que esa contradenuncia es un “denuncia espejo”, destinada a desviar la atención de la acusación principal.
La causa está en manos de la fiscal Adriana Reinoso Cuello. Hasta el momento, el expediente no fue elevado a juicio. Los imputados permanecen en libertad y continúan con sus actividades deportivas, luego de que Vélez rescindiera sus contratos tras la denuncia inicial.
Pese a que existen como piezas de investigación los testimonios de la denunciante y extractos de chats privados entre ella y algunos acusados, no se registran resoluciones definitivas ni fechas de juicio.
La mañana del 30 de septiembre tuvo un episodio dramático: la periodista subió a una terraza con intención de arrojarse al vacío. Un empleado de mantenimiento que estaba en las cercanías intervino y evitó el desenlace fatal.
Tras el episodio, permanece bajo tratamiento psicológico.
El contexto que rodea el intento se relaciona directamente con la presión emocional derivada de una causa que no muestra avances contundentes. A más de un año del inicio del proceso, ni siquiera se ha fijado fecha para juicio, lo que ha generado críticas hacia la demora judicial.
