Proceso judicial

Intentó suicidarse la periodista tucumana que denunció por violación a exjugadores de Vélez

La mujer que en 2024 denunció presunta violación en manada contra cuatro exjugadores de Vélez intentó arrojarse desde una terraza, pero fue rescatada a tiempo. Su causa aún no fue elevada a juicio y atraviesa una situación emocional crítica.