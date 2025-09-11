Tribunal Oral Federal

Ocho personas irán a juicio por montar un vivero de marihuana en la costa santafesina

La lista de investigados la encabezan el barra de Colón, “Cachiporri” Nudel, su lugarteniente Mauricio Zambón y el abogado rosarino OSvaldo Ceresore, quien tuvo a su cargo las autorizaciones ante el INSE.