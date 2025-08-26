Tribunal Oral Federal

"Podemos arreglar jefe": condenaron a un camionero que quiso coimear a un gendarme para pasar coca

Fue detenido en un control de gendarmería en 2018, cuando transitaba por la Ruta 4, a la altura de La Pelada. Lo descubrieron con 34 paquetes de hojas de coca y ofreció dinero para seguir viaje.