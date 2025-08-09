Procedimientos contra el microtráfico de drogas en Rosario, Casilda y Helvecia

En distintas localidades de la provincia, efectivos de la Policía santafesina realizaron múltiples operativos contra el microtráfico de estupefacientes. Como resultado aprehendieron a siete personas y secuestraron cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, celulares y vehículos.
En primer lugar, uniformados de las unidades regionales II, IV y VII llevaron a cabo cuatro procedimientos en las ciudades de Rosario, Casilda y Helvecia respectivamente.
En un primer accionar, en Rosario personal del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (G.I.R.I.) se topó en la intersección de calles Cabal y Juan B. Justo con dos sujetos de 31 y 37 años que trataron de evadirse. Los sospechosos fueron aprehendidos. Llevaban ocultos varios envoltorios con cocaína, entre otros elementos.
Más tarde, agentes del Comando Radioeléctrico rosarino, en calles Magaldi y Benteveo, identificaron a un hombre de 28 años. Durante la requisa, se le secuestraron 25 envoltorios con cocaína y dinero en efectivo.
En Casilda, agentes del Comando Radioeléctrico realizaba recorridas por bulevar 25 de Mayo al 2400 cuando divisaron a dos individuos de 18 y 31 años que empujaban una moto.
Los policías atraparon a los hombres, que llevaban entre sus ropas más de 30 envoltorios con cocaína, dos celulares, la motocicleta de 150 centímetros cúbicos y una suma superior a los $ 400.000.
Finalmente, en Helvecia, numerarios del Comando Radioeléctrico que realizaban tareas preventivas en Paseo Colón y calle Iturraspe identificaron a dos jóvenes de 22 y 24 años que consumían marihuana en la vía pública.
