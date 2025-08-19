Un reconocido Neurocirujano fue atacado por pitbulls en Mendoza

Fabián Cremaschi, un reconocido neurocirujano y CEO de Neurality Technological Solutions, se encontraba corriendo en el perilago de Potrerillos, en Mendoza, cuando de manera sorpresiva y violenta, fue embestido por una jauría de cinco perros de raza pitbull.
Aunque el evento fue un momento de extrema angustia y dolor, el médico no dudó en recurrir a sus redes sociales para contar su experiencia y, sobre todo, para agradecer a la inmensa cantidad de personas que lo asistieron en ese momento crítico.
Lugares donde se realiza la carrera
Relato del médico
"Después de un momento difícil, siempre llega el momento de AGRADECER", escribió Cremaschi en su cuenta de Instagram, donde relató cómo la ayuda inmediata de vecinos, organizadores de la carrera y profesionales de la salud le permitió sobrevivir a un ataque que pudo haber tenido un desenlace fatal.
A pocos minutos de haber compartido una imagen de su entrenamiento, se produjo el ataque. Sin dar mayores detalles sobre la gravedad de sus heridas, el neurocirujano hizo hincapié en la solidaridad de quienes lo rodearon.
En su publicación, extendió un agradecimiento especial al equipo del Centro de Salud N.º 34 de Potrerillos, destacando la "rapidez, profesionalismo y calidez" con la que fue atendido por el doctor Axel Testa y la enfermera Mabel "Coni" Sánchez.
Posteo del medico en sus redes
Rápida asistencia
La red de asistencia que se tendió alrededor del médico fue notable. A pesar de que no era un corredor inscripto en el evento, la organización de la carrera, representada por Osky Tello, Luciano Suárez y su equipo, se acercó de inmediato para contenerlo y ofrecerle apoyo.
Además, su amigo, el Dr. Marcelo Barcenilla, se hizo presente en medio del caos para organizar su traslado al Hospital Central de Mendoza. Allí, Cremaschi recibió la atención de la guardia de Traumatología, donde fue estabilizado. El chofer del Centro de Salud, Roberto Jofré, también recibió un especial agradecimiento por su "compromiso y tranquilidad".
El final del mensaje del neurocirujano, en el que se sintió "afortunado y agradecido" por la solidaridad de su entorno,
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
