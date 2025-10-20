Rosario: mataron a un joven de un disparo en la cara

Cerca de las 16 de este lunes 20 de octubre, un joven fue asesinado en una calle de barrio Moderno, al oeste de Rosario. Por el crimen, personal policial detuvo a dos personas.
El crimen ocurrió en la tarde de este lunes 20 de octubre en una calle de barrio Moderno, al oeste de la ciudad. Hay dos personas detenidas. Es el quinto homicidio que se registra en el décimo mes del año.
Cerca de las 16 de este lunes 20 de octubre, un joven fue asesinado en una calle de barrio Moderno, al oeste de Rosario. Por el crimen, personal policial detuvo a dos personas.
El violento episodio ocurrió en los patios internos de complejo de viviendas Fonavi ubicada en la zona de Rouillón y bulevar Seguí.
Fuentes policiales señalaron que varios llamados al 911 indicaron que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de calle Juan XXIII (ex Biedma) al 5700).
A los pocos minutos llegó hasta el lugar personal policial, que encontró a una persona joven, de sexo masculino, tirada en el patio interno que separa varios monoblocks.
Momentos después arribó hasta la zona una unidad del Sies, que constató que el joven había fallecido. A simple vista presentaba heridas de arma de fuego en la cara y en el pecho.
En base a los primeros datos recogidos en el lugar, personal policial fue hasta una vivienda de uno de los monobloks y con el permiso de la mujer que residía en el domicilio, detuvo a dos posibles sospechosos.
Además, en la casa se secuestraron celulares, material estupefaciente y elementos que se utilizan para la comercialización de droga.
Es el quinto homicidio que se registra en el mes de octubre en el departamento Rosario.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.