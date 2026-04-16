En el marco de la audiencia preliminar que comenzó el pasado 30 de marzo, a cargo de los jueces Alejandro Cardinale, Paula Álvarez y Gustavo Pérez de Urrechu, por los cuatro asesinatos cometidos en marzo de 2024 que tuvieron como “propósito obtener alguna medida o concesión por parte de los miembros del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe”, los fiscales Franco Carbone, Patricio Saldutti y Adrián Spelta, de la Fiscalía Regional 2, junto con la fiscal Romina Cocomazzi, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Adolescente, acusaron a 14 personas, 11 mayores y 3 menores.
Rosario: pidieron perpetua para los imputados por los homicidios de marzo de 2024
Lo adelantaron los fiscales Romina Cocomazzi, Franco Carbone, Patricio Saldutti y Adrián Spelta, en el marco de la audiencia preliminar. Acusaron a 14 personas, 3 menores y 11 mayores de edad.
La solicitud, que fue dada a conocer por el Ministerio Público de la Acusación este jueves 16 de abril, involucra a Alejandro Isaías Níñez, alias “Chucky Monedita”; su pareja, Brenda Pared; Gustavo Márquez; Macarena Muñoz; Johana Albornoz; Maximiliano González; Alejandro Cantero; José Maturano; Axel Rodríguez; Axel Herrera; y Joana García.
Las imputaciones y pedidos de prisión perpetua son por los crímenes cometidos entre el 5 y el 10 de marzo de 2024, cuando fueron asesinados a tiros dos taxistas, un colectivero y un trabajador de una estación de servicios. En varios de esos hechos, además se dejaron notas amenazantes, con mensajes intimidatorios. Según se menciona en la solicitud, los homicidios y amenazas fueron “con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de los miembros del poder ejecutivo de la provincia de Santa Fe”.
El primero de los homicidios ocurrió en la noche del martes 5 de marzo en Flammarión al 5100, de barrio Tiro Suizo, en la zona sur. La víctima fue taxista Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, asesinado a tiros dentro de auto. Su cuerpo tenía más de una docena de heridas de arma de fuego en la cabeza, cuello y tórax.
El segundo crimen ocurrió un día después, el miércoles 6, en inmediaciones de Marcelo T. de Alvear y Garmendia, de barrio Saladillo Sur. La víctima fue otro taxista, identificado como Diego Alejandro Celentano, de 33 años
Al día siguiente (jueves 7) fue baleado Marcos Daloia (39 años), mientras iba manejando un colectivo de la línea K en Mendoza y Méjico (barrio Belgrano). El chofer recibió una herida de bala en la cabeza por lo que fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de emergencias, donde falleció casi 72 horas después (domingo 10).
Y el sábado 9 fue asesinado a tiros Bruno Bussanich, de 25 años, un empleado de la estación de servicio Puma ubicada en Mendoza al 7600 (barrio Belgrano Oeste).
Esa escalada de violencia derivó en paros de transporte y cierre de estaciones de servicio, que dejaron a la ciudad más importante del sur santafesino desolada. Como respuesta a esta saga, llegó a Rosario personal de distintas fuerzas federales, junto a vehículos de mediano y gran porte (camionetas, camiones, tanquetas, buques para patrullar las aguas del río Paraná y hasta 3 helicópteros).