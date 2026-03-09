Intervención policial

Rosario: efectivos utilizaron pistola Taser para neutralizar agresor en un caso de violencia de género

El procedimiento se realizó el viernes por la noche en un domicilio de Lavalle al 4100. Su utilización permitió evitar un riesgo mayor para la víctima y para terceros. El hombre amenazaba a los efectivos con arrojarles una viga. Y se le secuestró también un cuchillo tipo carnicero. La Taser es un arma de baja letalidad que incorporó el Gobierno Provincial para casos que requieran el uso gradual de la fuerza.