#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Intervención policial

Rosario: efectivos utilizaron pistola Taser para neutralizar agresor en un caso de violencia de género

El procedimiento se realizó el viernes por la noche en un domicilio de Lavalle al 4100. Su utilización permitió evitar un riesgo mayor para la víctima y para terceros. El hombre amenazaba a los efectivos con arrojarles una viga. Y se le secuestró también un cuchillo tipo carnicero. La Taser es un arma de baja letalidad que incorporó el Gobierno Provincial para casos que requieran el uso gradual de la fuerza.

Eectivos utilizaron pistola Taser para neutralizar agresor en un caso de violencia de género.Eectivos utilizaron pistola Taser para neutralizar agresor en un caso de violencia de género.
Seguinos en
Por: 

Efectivos de la Policía de Santa Fe intervinieron en un caso de violencia de género ocurrido en zona sur de la ciudad de Rosario. Lo hicieron a través de la utilización de pistola Taser, arma de baja letalidad que incorporó el Gobierno Provincial para casos que requieran el uso gradual de la fuerza.

Fue en la noche del viernes pasado, cuando agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II aprehendieron a un hombre de 32 años que los amenazaba con arrojarles una viga de construcción.

El hecho se produjo el pasado viernes alrededor de las 23.30 en un domicilio de Lavalle al 4100. La víctima convocó a la Policía y manifestó que su pareja se encontraba en estado de agresividad, exhibiendo un cuchillo tipo carnicero por la ventana del inmueble. Desde la Central 911 solicitaron un operador de pistola Taser para ejercer un uso gradual de la fuerza y reducir al agresor.

Habiendo ingresado a la planta alta de la vivienda, agentes policiales se encontraron con el hombre de 32 años, que esgrimía una pesada viga entre sus brazos, por lo que un suboficial decidió realizar el despliegue con arma de baja letalidad, para inmovilizar al agresor y colocarle las esposas de seguridad.

Mirá tambiénPolicías de la ciudad Santa Fe comienzan a utilizar armas de baja letalidad

Personal policial procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero y una viga de hormigón de 80 centímetros de largo. El agresor, identificado como Brian M. de 32 años, fue trasladado en calidad de aprehendido a seccional 21ª de la URII.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rosario
Gobierno de la Provincia
Violencia de Género
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro