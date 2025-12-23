Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio en Rosario: cuatro condenados a prisión perpetua

En fallo unánime, cuatro hombres fueron condenados a prisión perpetua por el doble crimen de Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra, madre e hija, asesinadas en julio de 2022 cuando esperaban un colectivo en el extremo sur de Rosario. “La valentía de las personas que han venido a declarar a este debate fue crucial para poder llegar a este veredicto”, señaló uno de los fiscales luego de conocerse el veredicto. Además, mencionaron que el hecho tuvo como objetivo “sembrar terror en la comunidad a través de la selección de un objetivo totalmente al azar”.
Este lunes 22 de diciembre, los jueces Facundo Becerra, Gonzalo López Quintana y Alejandro Negroni condenaron a prisión perpetua a René ‘Brujo’ Ungaro (39 años), Nicolás Cara de Burro’ Martínez, de 27 años (el primero preso en Ezeiza y el segundo en Coronda), Fernando Cortez (47 años) y su hijo Lautaro (22 años) como coautores del asesinato de Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra. Ungaro fue señalado como instigador de la balacera, Martínez como organizador y los Cortez como coautores. Todavía falta identificar y detener a otros tres autores materiales del hecho registrado en el atardecer del 23 de julio de 2022.
El doble crimen
Los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone atribuyeron a todos los acusados el hecho ocurrido el 23 de julio de 2022, en la intersección de las calles Maestros Santafesinos y Isola de la localidad de Rosario, donde ocasionaron “intencionalmente la muerte de Claudia Mercedes Deldebbio y Virginia Soledad Ferreyra, valiéndose de la utilización de armas de fuego y mediando un acuerdo premeditado entre los autores, motivados por un precio o promesa remuneratoria”.
Según la fiscalía, el plan se desarrolló de la siguiente manera: desde el complejo penitenciario de Ezeiza (Buenos Aires), René Ungaro determinó y encomendó a Nicolás Martínez, quien se encontraba alojado en el complejo penitenciario de Coronda (Santa Fe), que organice el homicidio de cualquier persona que se encuentre en inmediaciones de la Torre 11, ubicada en la intersección de Maestros Santafecinos e Isola de Rosario, ofreciendo recompensa económica para quien ejecute el hecho (ofreciendo un monto por cada persona a quien logren quitarle la vida).
Fernando y Lautaro Cortez actuaron junto a otros tres masculinos aún no identificados, dividieron roles y perpetraron el ataque usando un vehículo y armas de fuego que Ungaro y Martínez pusieron a su disposición.
Cerca de las 19, los atacantes llegaron a bordo de un Peugeot 308 de color negro, conducido por Fernando Cortez. Lautaro y los demás ocupantes aún no identificados, todos portando distintas armas de fuego, se bajaron y comenzaron a disparar hacia la Torre 11 y contra las personas que se encontraban en la parada de colectivo, “con la clara intención de causar la muerte de personas indeterminadas y ajenas a cualquier tipo de conflicto”.
Producto de estos disparos, recibieron múltiples impactos en distintas partes de su cuerpo Claudia Deldebbio (que falleció en el lugar); su hija Virginia Ferreyra (que murió el 24 de septiembre); y también un menor identificado como F. M., cuyas heridas no revistieron gravedad.
Conformidad
Tras la lectura del fallo, los fiscales Franco Carbone y Patricio Saldutti se mostraron satisfechos con el fallo. “Esto es el fin de algo que inició hace mucho tiempo, una investigación compleja y completa que demandó muchos esfuerzos, y que pudimos juntar toda la prueba para que hoy sea este el resultado que buscamos desde el primer día”, destacó Carbone.
#RTSNoticias#Rosario: Condenaron a prisión perpetua a los cuatro acusados por el doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio.
"Hoy se determinó que fueron ellos", expresaron los familiares de las víctimas.
“Probamos con un montón de elementos de contexto y de indicios nos fueron llevando a esta hipótesis principal, donde, lógicamente, era Rene Ungaro, desde la cárcel de Ezeiza, que había ordenado estos hechos, usando para eso como intermediario a Nicolás Martínez. Claramente, pudimos demostrarlo con intervenciones telefónicas, con pericias a los teléfonos celulares, apoyados también en testigos”, mencionó. Y agregó: “La valentía de las personas que han venido a declarar a este debate fue crucial para poder llegar a este veredicto. Entiendo que es un barrio signado por la violencia, donde, básicamente, todo el barrio se paralizó a través de lo que quisieron hacer estas personas. Buscaron objetivos, que eran personas inocentes, que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y fue eso lo que quisieron hacer, sembrar terror en la comunidad a través de la selección de un objetivo totalmente al azar. Y, justamente, pudimos reconstruir con las pericias, con las escuchas, pero con testimonios de personas que siguen viviendo muchos de ellos en ese barrio, y con valentía y coraje vinieron a declarar”.