Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio en Rosario: cuatro condenados a prisión perpetua

#RTSNoticias#Rosario: Condenaron a prisión perpetua a los cuatro acusados por el doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio.



"Hoy se determinó que fueron ellos", expresaron los familiares de las víctimas.



Seguí en 👉https://t.co/HmIxmX2LsO pic.twitter.com/OSxL4NB8op