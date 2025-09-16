Santa Fe: concedieron la prisión domiciliaria al narco rosarino Luis Paz

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe resolvió conceder la prisión domiciliaria a Luis Alberto Paz, condenado a 13 años y 9 meses de prisión por narcotráfico y lavado de activos.
El Tribunal Oral Federal valoró informes médicos que advierten sobre el riesgo de internación en prisión; el Ministerio Público Fiscal se opuso a la medida por la gravedad de los delitos y antecedentes del condenado.
La decisión fue adoptada este lunes por el juez Luciano Lauría tras considerar que la continuidad de su encierro en un establecimiento penitenciario compromete gravemente su salud, y en virtud de haber superado los 70 años de edad, conforme a lo previsto en los artículos 32 incisos a) y d) de la Ley 24.660.
La defensa técnica de Paz, a cargo del Dr. Luis Armando Va, argumentó que su representado requiere una intervención quirúrgica bilateral de rodillas, además de un extenso proceso de rehabilitación que, según concluyó el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede ser garantizado dentro del ámbito carcelario por falta de recursos y riesgo de complicaciones graves.
Entre los fundamentos del fallo, el tribunal destacó que el postoperatorio de este tipo de cirugías es prolongado y complejo, y debe realizarse en un ambiente controlado, con acceso permanente a atención médica especializada.
También se valoró que Paz sufrió recientemente una crisis hipertensiva que motivó su traslado de urgencia al hospital general, lo cual agrava aún más su situación clínica.
Pese a estos elementos, el Ministerio Público Fiscal se opuso firmemente a la concesión del beneficio, recordando que la medida ya había sido solicitada y rechazada anteriormente, y subrayando la gravedad de los delitos cometidos, así como los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra el narcotráfico.
El fiscal general Martín Suárez Faisal consideró además que el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza —donde se encuentra alojado Paz— cuenta con la infraestructura adecuada para su tratamiento.
No obstante, el tribunal entendió que los informes médicos del mismo hospital contradicen esa afirmación, advirtiendo que no se dispone de los recursos técnicos y humanos necesarios para su recuperación.
La medida será efectivizada una vez que la defensa informe el domicilio de cumplimiento, designe a una persona responsable (tutor/a), se practique un informe socioambiental y se instale un dispositivo de monitoreo electrónico para el control del cumplimiento.
Luis Alberto Paz fue condenado el 18 de octubre de 2021 por el TOF de Santa Fe, integrado por los jueces rosarinos Germán Sutter Schneider, Mario Jorge Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero.
La sentencia lo halló culpable de haber organizado una red de narcotráfico que operaba desde el country Los Molinos de la ciudad de Recreo y lo condenó a 13 años y 9 meses de prisión, además del decomiso de vehículos, inmuebles y el pago de una multa económica.
El tribunal lo declaró autor penalmente responsable del delito de organizador de tráfico ilícito de estupefacientes, en las modalidades de comercio, tenencia con fines de comercialización y transporte, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. Además, fue condenado por lavado de activos de origen delictivo, en concurso real con los delitos anteriores.
La causa tuvo origen en el año 2012, a partir del asesinato de su hijo Martín “Fantasma” Paz, ocurrido el 8 de septiembre de ese año en Rosario. Según los fundamentos de la sentencia, tras ese hecho, Luis Paz asumió un rol protagónico dentro de una estructura criminal que disputaba el control del narcotráfico con la organización conocida como Los Monos.
Paz fue detenido el 10 de diciembre de 2018 y permaneció alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Durante el juicio, otros cinco acusados acordaron condenas mediante procedimientos abreviados, mientras que Paz decidió afrontar el debate oral completo, durante el cual se produjeron pruebas documentales, pericias contables y escuchas telefónicas que sustentaron su condena.
El tribunal también ordenó el decomiso de 13 vehículos y cinco inmuebles ubicados en Rosario, Santa Fe y Recreo, al considerar probado que eran utilizados para operaciones de blanqueo de capitales obtenidos mediante actividades ilícitas.
