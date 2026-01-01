Recibió el Año Nuevo en la calle con una “tumbera”

Vecinos de barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe llamaron a la central de emergencias 911 poco después de la medianoche del miércoles para alertar sobre la presencia de un hombre armado.
Ocurrió durante los primeros minutos de este jueves en barrio Los Hornos. El hombre fue aprehendido por policías que le secuestraron una escopeta de fabricación casera.
El aviso daba cuenta de que este peligroso sujeto se encontraba en la cuadra de calle Huergo al 3500.
Instantes más tarde, una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó hasta el lugar y encontró al sospechoso, que efectivamente estaba armado con el precario pero mortal dispositivo.
Los uniformados aprehendieron al denunciado y le incautaron la escopeta de fabricación casera, que habitualmente se la conoce como “tumbera”.
El procedimiento se trasladó a la Seccional 9ª, donde las actuaciones quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.