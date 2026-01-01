#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Santa Fe

Recibió el Año Nuevo en la calle con una “tumbera”

Ocurrió durante los primeros minutos de este jueves en barrio Los Hornos. El hombre fue aprehendido por policías que le secuestraron una escopeta de fabricación casera.

Afortunadamente, no hubo heridos durante el operativo. Foto: El LitoralAfortunadamente, no hubo heridos durante el operativo. Foto: El Litoral
Seguinos en
Por: 

Vecinos de barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe llamaron a la central de emergencias 911 poco después de la medianoche del miércoles para alertar sobre la presencia de un hombre armado.

El aviso daba cuenta de que este peligroso sujeto se encontraba en la cuadra de calle Huergo al 3500.

Instantes más tarde, una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó hasta el lugar y encontró al sospechoso, que efectivamente estaba armado con el precario pero mortal dispositivo.

Arresto

Los uniformados aprehendieron al denunciado y le incautaron la escopeta de fabricación casera, que habitualmente se la conoce como “tumbera”.

El procedimiento se trasladó a la Seccional 9ª, donde las actuaciones quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Seguinos en
#TEMAS:
Inseguridad en Santa Fe
Santa Fe violenta
Santa Fe Ciudad
Ministerio de Seguridad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro