El video

La Pampa: amenazó con una cuchilla a otro conductor y le suspendieron la licencia

La mujer descendió de su vehículo tras una discusión de tránsito y amenazó a otro conductor con una cuchilla en Santa Rosa. El episodio quedó registrado en un video y, tras su identificación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso su inhabilitación para conducir.