La Pampa: amenazó con una cuchilla a otro conductor y le suspendieron la licencia

La mujer descendió de su vehículo tras una discusión de tránsito y amenazó a otro conductor con una cuchilla en Santa Rosa. El episodio quedó registrado en un video y, tras su identificación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso su inhabilitación para conducir.

La mujer deberá realizar los exámenes correspondientes para determinar si es apta para conducir un vehículo.
Un episodio de violencia se conoció en las últimas horas en Santa Rosa, La Pampa. En un video filmado por testigos, quedó registrada la amenaza con una cuchilla de una mujer a otro conductor, tras una discusión de tránsito.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino solicitando a la jurisdicción local la suspensión preventiva de la Licencia de conducir de la agresora.

Estas situaciones violentas no pueden tener lugar en la vía pública y la ANSV se mantiene atenta a estos casos para sancionar a los responsables. La mujer deberá ser notificada y luego realizar los exámenes correspondientes para determinar si es apta para conducir un vehículo.

