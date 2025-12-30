Le robaron un carpón a un grupo Scout de Santa Fe y piden ayuda para recuperarlo

Un grupo Scout de la parroquia San Pablo, en la ciudad de Santa Fe, sufrió el robo de un elemento clave para su campamento anual en Córdoba y lanzó un pedido solidario a la comunidad para poder recuperarlo.
Cámaras de seguridad de la zona registraron a un hombre que cargó la bolsa y se retiró caminando. El carpón es azul, estaba dentro de una bolsa negra y ambos elementos llevan la inscripción “Campinox”.
Se trata de un carpón de grandes dimensiones, utilizado como dormitorio para niños, cuya pérdida obligó a reorganizar toda la logística del viaje.
El hecho ocurrió el sábado 13 de diciembre, alrededor de las 10 de la mañana, cuando dirigentes del grupo se encontraban revisando materiales en la plaza cercana a la parroquia, ubicada en Castellia al 600.
Según relató Melina, dirigente Scout, el carpón —guardado dentro de una bolsa negra— fue sustraído en un descuido de no más de 15 minutos.
“Es una bolsa muy grande, de lona tipo camión, de unos 4 por 8 metros, fundamental para nuestro campamento final, donde participan chicos de entre 7 y 20 años”, explicó. El elemento robado iba a ser utilizado como dormitorio para los más pequeños, de 7 a 11 años.
Desde el grupo Scout indicaron que la pérdida impacta directamente en la experiencia del campamento. “Vamos a ir igual, pero los chicos van a tener una experiencia a medias. Este año habíamos planificado que durmieran afuera, como las ramas mayores”, lamentó Melina.
Además, remarcaron que reponer el carpón no es sencillo: se fabrica por encargo, no estaría disponible antes de marzo y su costo ronda los 5 millones de pesos, ya que no se vende únicamente la lona sino la estructura completa.
Por ese motivo, el grupo ofrece recompensa a quien aporte información que permita recuperar el carpón y también recibe donaciones para poder afrontar el gasto en el futuro. “Somos cerca de 120 chicos y todos los adultos trabajamos de manera voluntaria, brindando educación no formal”, destacaron.
Quienes tengan datos sobre el carpón robado o quieran colaborar pueden comunicarse con Melina al 3425 270 732, o acercarse directamente a la parroquia San Pablo, en Castelli al 600, ciudad de Santa Fe.