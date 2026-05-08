Secuestro en Gálvez

Condenaron a "Puré" Cabrera, la voz detrás de las llamadas extorsivas

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe le impuso cinco años de prisión al cuarto involucrado en el secuestro de un joven con síndrome de Kabuki ocurrido en 2023. La Justicia consideró probado que realizó las comunicaciones para exigir el rescate, aunque descartó que haya tenido un rol central en la planificación y ejecución del hecho.