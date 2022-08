Imputaron a jefes policiales y agentes de Seguridad Vial

Uno de los acusados es investigado por dar órdenes para que no se labren actas de infracción, para que no se realicen controles y para que se permita el paso de vehículos que no contaban con la documentación reglamentaria. También avisaba a amigos y a conocidos los lugares en los que había controles de alcoholemia. A otro se le atribuyó la realización de maniobras defraudatorias con las horas OSPE y adicionales.