Trepó, robó y escapó en el barrio Guadalupe Oeste de Santa Fe

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó este lunes a vecinos de barrio Guadalupe Oeste de la capital provincial.
Ocurrió durante la madrugada de este lunes, en la cuadra de Espora al 1400.
Todo ocurrió en la cuadra de calle Espora al 1400, entre Mitre y Lavalle, muy cerca del Club Sportivo.
El autor del golpe fue un solitario delincuente que fue captado por varias cámaras de vigilancia de la zona, al llegar y al escapar.
Según puede apreciarse en las imágenes, el malviviente llegó caminando solitario por la vereda y se escondió en un lugar con sombra, para luego trepar por el tapial.
Trascendió que el ladrón bajó en un patio interno y allí se topó con la dueña de casa.
El sorpresivo encuentro puso en fuga al delincuente, pero antes de huir alcanzó a agarrar una bolsa con herramientas.
Lamentablemente, el intruso logró darse a la fuga antes de que la policía llegara al lugar, alertada por los llamados de vecinos a la Central de Emergencias 911.
