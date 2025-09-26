A la vera de la RP2

Extorsión fallida seguida de homicidio: imputaron a los detenidos por el crimen de Damián Strada

El fiscal confirmó que el joven oriundo de María Luisa fue asfixiado con un cinturón y luego prendido fuego. La semana próxima se definirá si la pareja detenida queda en prisión preventiva.