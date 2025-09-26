Extorsión fallida seguida de homicidio: imputaron a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Imputaron a los dos detenidos por el crimen de Damián Strada, el joven empleado de la comuna de María Luisa que apareció muerto a la vera de la Ruta Provincial N°2, entre Laguna Paiva y Constituyentes
El fiscal confirmó que el joven oriundo de María Luisa fue asfixiado con un cinturón y luego prendido fuego. La semana próxima se definirá si la pareja detenida queda en prisión preventiva.
El fiscal Alejandro Benítez está al frente de la investigación, y atribuyó a Lourdes Nahir T. y Alessandro Juan Gabriel R. la coautoría de "homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por haber sido cometido con alevosía y criminis causa". El último agravante refiere a un fallido intento de extorsión.
La audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe fue presidida por el juez penal Leandro Lazzarini, y contó con la presencia del padre de la víctima, quien declaró previo a que se realizaran las atribuciones delictivas: "Que paguen por lo que han hecho, cadena perpetua. Ya arruinaron una familia, que no arruinen otra", pidió.
Lourdes T. y Alessandro R. contaron con la representación de las defensoras públicas Virginia Balanda y Soledad Estrada, respectivamente. También participó de la audiencia el Dr. Iván Carrión, quien asesora a la familia de la víctima.
El fiscal Benítez atribuyó a la pareja haber asesinado a Strada previo acuerdo y distribución de roles. La noche del sábado 13 de septiembre, pasadas las 22, se encontraron con la víctima, que había tenido una relación con la mujer, y "lo amedrentaron con un cuchillo, obligándolo a subir a su motocicleta".
La mujer condujo, Strada se sentó entre ella y Alessandro R., quien desde atrás "le apuntaba con el cuchillo". Se dirigieron hasta el kilómetro 30 de la RP2, y se adentraron en un monte lindero, ubicado a unos 20 metros de la calzada.
Allí, "con violencia, le comenzaron a exigir dinero, obligándolo a solicitar transferencias virtuales a sus amigos, empleador y familiares". La situación se extendió hasta pasada la medianoche. A las 00.40, "luego de no haber consumado dicha extorsión, colocaron un cinto en su cuello y ahorcaron a Strada, provocando una asfixia que le ocasionó la muerte".
Desde la fiscalía sostuvieron que con la víctima ya fallecida, los asesinos cubrieron el cuerpo con pastos secos y durmientes que sacaron de las vías de tren cercanas, lo rociaron con un líquido inflamable y luego lo prendieron fuego. Todo "con el fin de ocultar el cadáver y procurar encubrir el hecho".
Posteriormente, sustrajeron el teléfono del celular de Strada y se retiraron del lugar en la moto de la víctima, la cual ocultaron entre unos arbustos linderos a la calzada de la RP2, a unos 100 metros de la intersección con la Ruta 4.
El fiscal Benítez adelantó que solicitará la prisión preventiva para ambos imputados, la cual se discutirá el próximo jueves. "Hay muchas cuestiones que están en trámite de investigación y que van a ser reveladas en la audiencia de medidas cautelares", aseguró.
