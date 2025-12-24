Causa Vaudagna: por una coima de 7 mil dólares ordenan allanamientos en Santa Fe

Fiscales federales solicitaron allanamientos en el Registro de Intervenciones y el Archivo del Colegio de Escribanos de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación derivada del caso que involucra a Carlos Andrés Vaudagna, quien entre 2014 y 2020 condujo las delegaciones de la ex AFIP en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Este ex funcionario está acusado, entre otros delitos de abuso de autoridad y violenciación de deberes de funcionario público.
En el caso de los procedimientos pedidos esta semana, los fiscales Roberto Javier Salum (Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista) y Diego Orzuza Kock (Auxiliar Fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe), tratan de determinar si una empresa santafesina del rubro de la construcción fue beneficiada por Vaudagna a cambio del pago de una coima.
Estos hechos habrían sido denunciados por la Dirección de Sumarios Adeministrativos de la entonces AFIP (hoy ARCA).
Aparentemente, la maniobra quedó registrada en conversaciones intercambiadas a través de la aplicación WhatsApp entre Vaudagna, Marcelo Germán Bulacio (otro agente de la AFIP) y un abogado santafesino que representaba a la firma en cuestión. El episodio habría ocurrido en el año 2017.
Concretamente, los fiscales tienen elementos para sostener que los exfuncinarios de la AFIP le habrían realizado un ajuste fiscal inferior al que correspondía por sus obligaciones tributarias incumplidas durante los períodos fiscales 2013, 2014 y 2015, causando un perjuicio al fisco nacional. A cambio, el abogado del contribuyente les habría entregado una suma de dinero, 7 mil dólares.
Carlos Andrés Vaudagna.
En marzo de 2025, Vaudagna suscribe el acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Fiscal, con el objeto de brindar información y/o datos relevantes, precisos, comprobables y verosímiles que permitieran un avance significativo en distintas causas que se seguían contra él.
En el marco de dicho convenio, el exfuncionario Vaudagna reconoció el hecho de corrupción que motivó ahora el pedido de allanamientos.
Así, se dispusieron medidas de prueba tendientes a corroborar la versión y se requirieron informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGJ), al Registro Público de Comercio de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Fe (RPC), a AMX ARGENTINA S.A., a Telefónica Móviles Argentina S.A., a Telecom Argentina S.A., al Colegios de Abogados de la Segunda Circunscripción, al Colegios de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe Primera Circunscripción, consultándose también distintas plataformas virtuales de investigación financiera a las que tiene acceso esta Unidad Fiscal.
A continuación fue que los fiscales solicitaron dos allanamientos simultáneos en la capital provincial con el objeto de reunir elementos y/o documentación que podría resultar de utilidad.
El primero de los procedimientos se realizaría en la sede del Registro de Intervenciones N° 563; mientras que el segundo en el Archivo de Protocolos Notariales del Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 1° Circunscripción.