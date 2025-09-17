Cayó el autor de un robo en un edificio céntrico de Santa Fe

La mañana de este miércoles tuvo un episodio particular en uno de los puntos más transitados de la ciudad de Santa Fe. A las 8.50, efectivos del Comando Radioeléctrico (CRE) interceptaron a un hombre en la intersección de avenida Freyre y Juan de Garay, luego de que una mujer lo señalara como el posible autor de un robo ocurrido el día anterior.
El llamado al 911 activó el despliegue del móvil 11136, a cargo del suboficial Julián Lanche, acompañado por la suboficial Vanesa Bogado. En el lugar, los uniformados entrevistaron a la denunciante, quien aseguró reconocer al sujeto como el mismo que el martes había ingresado a un edificio ubicado en 25 de Mayo al 1800, de donde se habría llevado pertenencias de valor.
Ante los dichos de la testigo, los agentes procedieron a identificar al hombre, que resultó ser G.J.B., de 39 años, de nacionalidad argentina y actualmente en situación de calle. Por disposición de las autoridades, fue trasladado en calidad de demorado para averiguación de antecedentes a la dependencia correspondiente.
El implicado fue trasladado a sede policial.
La investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar si efectivamente el sospechoso está vinculado al robo denunciado.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.