Juicio abreviado

Vivero narco: el barra de Colón, "Cachiporri" Nudel, aceptó una condena de 4 años de prisión

Siete de los ocho imputados asumieron su responsabilidad en el caso, minutos antes del inicio del debate. El juicio se realiza únicamente contra el abogado Ceresole, quien intentará demostrar su inocencia.