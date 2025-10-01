Vivero narco: el barra de Colón, "Cachiporri" Nudel, aceptó una condena de 4 años de prisión
Siete de los ocho imputados asumieron su responsabilidad en el caso, minutos antes del inicio del debate. El juicio se realiza únicamente contra el abogado Ceresole, quien intentará demostrar su inocencia.
El hallazgo se produjo en 13 y 14 de febrero de 2024 en Arroyo Leyes y Santa Fe. Foto: Archivo
Los acuerdos llegaron minutos antes de que se iniciara el juicio oral y público previsto para la fecha, el cual se hará de todas maneras, únicamente para el abogado Osvaldo Ernesto Ceresole (56), quien prefirió pelear por su inocencia en debate.
"Cachiporri" Nudel permanece alojado en el penal de Marcos Paz. Foto: Agencia
En tanto, por la mañana se celebraron sucesivas “audiencias de visu”, en las que el juez rosarino, Ricardo Moisés Vázquez, tomó contacto con cada uno de los imputados y sus respectivas defensas, a los fines de dar tratamiento a los juicios “express”, cuyas sentencias se conocerá con posterioridad al veredicto del juicio principal.
Por el cultivo
Hasta el momento, las condenas más altas fueron para el caracterizado miembro de una facción de la barra del Club Colón, Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel (35); y para su par Mauricio José Zambón (32), considerado el encargado de gestionar la producción y la logística de distribución de la droga.
Ambos asumieron la autoría por el delito de “cultivo de plantas para producir estupefacientes”; sumando a la “tenencia de armas” secuestradas en el predio y domicilios particulares; y por el “hurto de energía” en perjuicio de la Empresa Provincial de la Energía, dado que el predio estaba “enganchado”.
La pena acordada por el fiscal general Martín Suárez Faisal y los abogados particulares Romeo Díaz Duarte y Esteban Yossen -por Nudel- y Sebastián Oroño -por Zambón- será de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Desde la defensa
“Suscribimos un abreviado por Nudel, con una pena de 4 años”, informó el defensor Díaz Duarte a El Litoral. Además, explicó que “el único que decidió ir a juicio fue Ceresole”; y que si bien las audiencias fueron realizadas, “va a salir una resolución única con los abreviados y la resolución del juicio” que empezaba hoy.
El resto de los implicados: Adrián Cesar Poncio Nerbutti (42), Tomás Francisco Benítez (26), Napoleón Sebastián Cardo (28) y Gastón Celestino Persoglia (25), todos con defensa del Dr. Oroño, firmaron penas de dos años efectivos, en carácter de partícipes secundarios de “cultivo de plantas para producir estupefacientes”, “tenencia de arma” y “hurto de energía”.
En tanto que Marco Patricio Rioja (27) -el único que atraviesa el proceso en libertad- aceptó pena de 3 años de cumplimiento condicional, en su carácter de facilitador de los predios donde se producía el cultivo.
Abogado organizador
A propósito de la situación de los detenidos, fuentes tribunalicias señalaron que una de las defensas plateó la excarcelación de quienes aceptaran los 2 años, pero el Ministerio Público Fiscal se opuso a dicho beneficio, atento que el delito por el cual serán condenados no admite el atajo, es decir que podrían permanecer privados de la libertad hasta el final de las condenas.
Además, como parte del acuerdo, fueron decomisadas dos camionetas de la marca Toyota Hilux que eran utilizadas por los involucrados.
Mientras tanto, el abogado Osvaldo Ernesto Ceresole (56), con asistencia legal del defensor público oficial Fernando Sánchez, iba a ser juzgado pasado el mediodía por un tribunal compuesto por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Ricardo Moisés Vázquez.
La causa judicial, iniciada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Santa Fe -fiscales Walter Rodríguez y Milagros Traverso-, tiene como correlato los allanamientos del 13 y 14 de febrero de 2024 en dos predios donde se producían plantas de marihuana.
Uno rural, de casi cuatro hectáreas, ubicado en Arroyo Leyes (kilómetro 19 de la Ruta Provincial Nº 1), donde se secuestraron 1.531 plantas de cannabis sativa, gran cantidad de insumos para cultivo, armas y municiones.
Además del predio rural, se secuestraron 500 plantas en un vivero indoor. Foto: Archivo
Y un invernadero indoor en la ciudad de Santa Fe, en calle Santiago del Estero al 3600, con 575 plantas, sistemas de iluminación especiales, climatización y otros insumos para el cultivo en interiores.
El caso tiene la particularidad de que lo que se presenta como un “vivero narco” estaba avalado mediante certificados del Instituto Nacional de Semillas (INASE) en el marco de la ley 27.350, que regulaba los usos medicinales, científicos o terapéuticos del cannabis.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
