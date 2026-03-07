Buenos Aires

Inauguraron un mural en homenaje a Wanda Taddei en el barrio porteño de Mataderos

Se cumplieron 16 años del femicidio. Familiares de la joven -asesinada por Eduardo Vázquez, el baterista de Callejeros- insistieron con el reclamo para que el condenado no acceda a las salidas transitorias.