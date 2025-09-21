Tras el empate con Morón

Bernardi volvió a pedir perdón: "Es una locura decir que hoy aseguramos la permanencia"

El cordobés, que se fue entre aplausos y silbidos, juntó las manos y le pidió disculpas a la gente en el medio de la cancha. Aseguró que no sabe qué será de su futuro. “Ahora es terminar y nada más”, agregó el “10”.