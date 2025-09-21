Bernardi volvió a pedir perdón: "Es una locura decir que hoy aseguramos la permanencia"
El cordobés, que se fue entre aplausos y silbidos, juntó las manos y le pidió disculpas a la gente en el medio de la cancha. Aseguró que no sabe qué será de su futuro. “Ahora es terminar y nada más”, agregó el “10”.
Nos hacemos cargo, no tuvimos resultados ni rendimiento en todo el año”, dijo el cordobés Christian Bernardi. Foto: Manuel Fabatía.
“La pasamos mal en el año, sufrimos mucho. No nos pudimos acomodar nunca, acá estamos, buscamos hacer lo mejor. Yo llevo muchos años en el club, algunos muy buenos y otros muy malos. Uno sufre, la familia también: hoy era importante asegurar la permanencia. Fue un año duro, pesado, muchísimas derrotas, todo complicado. Nos hacemos cargo, no tuvimos resultados ni rendimiento en todo el año”, dijo el cordobés Christian Bernardi.
“Llevo muchos años en el club y en la ciudad, fue un momento de descarga (pedir disculpas y llorar). Hicimos un buen partido, parejo, contra un gran rival. El gesto fue pedirle disculpas a la gente, siempre intentamos poner la cara. Vamos a terminar ahora bien y es momento de ver cómo seguimos”, agregó el “10”.
A Bernardi se lo vio emocionado tras ser reemplazado.
“El entrenador decide y siempre acompañamos la decisión. Todos quieren poner la cara y el entrenador elige 20. A pesar del año difícil, el grupo siempre buscó tirar para adelante. Es muy difícil explicar el fútbol, el grupo no está dividido. Recibimos palos todo el año y a pesar de ello intentamos tirar para adelante. Es una locura decir que aseguramos la permanencia de Colón”, explicó el jugador que fue campeón con Colón en San Juan.
“A la gente, pedir disculpas porque no estuvimos a la altura; Colón es muy grande y tiene que rearmarse. Entiendo todo, incluso los insultos. ¿Cómo no vamos a entender la calentura de la gente si la campaña fue mala? A los partidos parejos, los perdimos a todos. Ni siquiera podíamos empatar. Respetamos a todos los entrenadores que tuvimos y la responsabilidad es nuestra. Un jugador para venir a este tipo de clubes tiene que tener un aplomo, más allá de la capacidad técnica”, cerró el cordobés ante los medios de prensa.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.