Un capricho más en no adelantar comicios

Arranca otro calvario sabalero: ¡70 días para elegir presidente!

Colón, que ya no juega por nada, terminará en 15 días contra el CADU de local y arrancará sus inmerecidas vacaciones el plantel profesional. Godano y algunos opositores pactaron comicios recién para el 30 de noviembre.