Arranca otro calvario sabalero: ¡70 días para elegir presidente!
Colón, que ya no juega por nada, terminará en 15 días contra el CADU de local y arrancará sus inmerecidas vacaciones el plantel profesional. Godano y algunos opositores pactaron comicios recién para el 30 de noviembre.
Ya salvado del descenso, ahora Colón piensa en las elecciones. Foto: Manuel Fabatía.
Se terminó uno de los tantos calvarios que sufrió el hincha y socio de Colón en esta olvidable temporada. Cuesta decirlo, escucharlo, escribirlo, leerlo: “A dos fechas del final de la temporada en la Primera Nacional, Colón de Santa Fe evitó irse al descenso de una Primera B Metropolitana”.
La salvación, con un equipo que no le gana a nadie, vino de la mano del CADU (empató con Chicago) y de Talleres de Remedios de Escalada (perdió con Mitre en Santiago del Estero). Colón sigue igual que Medrán: no pueden ganar un partido.
Terminado este primer calvario y sufrimiento, ahora arranca el otro: a pesar que el equipo hace rato que ya no jugaba por nada, en la última reunión de emergencia/crisis, la Comisión Directiva de Colón y algunos opositores decidieron fijar la fecha de los comicios recién para el domingo 30 de noviembre. O sea dentro de dos meses y días.
Colón empató este domingo con Morón y zafó del descenso. Foto: Manuel Fabatía.
Con la ausencia del “Vignattismo” (el sector que encabeza el ex presidente nunca concurrió a ninguno de los llamados) y de un sector que presentará a su candidato “outsider” en los próximos días, el resto acordó y pactó que “la fecha del 30 de noviembre” era aconsejable para que la actual gestión pueda dejar todo ordenado desde lo administrativo.
Con un presidente que hace rato está “ido” y con un oficialismo insultado en todos lados (en la cancha, en las redes sociales), estos 70 días que faltan para el 30 de noviembre es un siglo para una gestión desgastada y terminada.
Colón empató este domingo con Morón y zafó del descenso. Foto: Manuel Fabatía.
Por ahora, los únicos dos candidatos que hicieron público su deseo de ir a las urnas son Ricardo Luciani (primera minoría de Godano) y Ricardo Magdalena. El oficialismo, por cuestiones obvias, no corre. Y el “Vignattismo” no expresa ninguna posición: se dice que iría con la figura de Alonso como candidato a presidente y con Vignatti formando parte de la lista. Habrá que esperar por el Dr. Gustavo Abraham y por esta figura empresarial que está dispuesto a encabezar una alternativa más.
De igual manera, con dos, tres o cuatro listas, ahora arranca el otro calvario de Colón: esperar dos meses y diez días (casi dos meses y medio) para elegir al sucesor de un Víctor Francisco Godano que hace rato está “ido”.
