Colón aseguró la permanencia en la Primera Nacional: el CADU y Talleres descendieron a la B Metro

Llegó la tranquilidad para Colón al finalizar el primer tiempo ante Morón. Los resultados del CADU (empató 0 a 0 ante Chicago) y de Talleres de Remedios de Escalada (perdió 2 a 0 ante Mitre en Santiago del Estero) le dieron al Sabalero la certeza de que pudo mantener la categoría.
Defensores Unidos de Zarate fue el primer descendido de la Primera Nacional. No pudo sumar tres puntos ante Nueva Chicago, en condición de local, y el resultado lo obliga a jugar el próximo año en la Primera B Metro.
El equipo de Zarate ascendió en 2022 por primera vez a la Primera Nacional. En 2023 supo estar en la parte alta, aunque después se quedo sin nafta y quedo afuera del reducido, y en 2024 peleo el descenso, salvándose una fecha antes del final
CADU es el primer descendido de la Primera Nacional.
En esta temporada, el CADU solo gano 3 veces en todo el torneo, saco 20/96 puntos, es el equipo mas goleado (51) y el equipo con menos vallas invictas.
El año que viene, el Gigante de Villa Fox se vera las caras con Villa Dalmine, su eterno rival, con el que no juega un partido oficial desde 2012
También descendió Talleres
Minutos más tarde se concretó el segundo descenso. El Rojo de Escalada no pudo en Santiago del Estero contra un sólido Mitre.
Talleres no tenia margen error en la recta final de la Primera Nacional y terminó por decretar oficialmente su descenso a la B Metropolitana.
Talleres de Escalada es el segundo descendido de la Primera Nacional.
Perdió 2 a 0 como visitante con goles de Santiago Rosales a los 57 minutos y Agustín Ramírez a los 92 minutos.
De esta manera, más allá del resultado ante Morón, Colón el proximo año seguirá disputando la Primera Nacional.
Así quedó la tabla
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.