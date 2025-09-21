Sin goles, Colón aseguró la permanencia: fue 0 a 0 ante Morón

Colón se enfrentó este domingo ante Deportivo Morón. El partido, correspondiente a la Fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional, se disputó el estadio Brigadier General Estanislao López.
El Sabalero y el Gallo empataron en el estadio Brigadier General Estanislao López. Por los resultados adversos del CADU y Talleres de Remedios de Escalada, el rojinegro logró mantener la categoría.
Nazareno Arasa fue el elegido por la AFA para dirigir el encuentro en Santa Fe. Estuvo acompañado por los jueces de línea Mariano Viale y Emanuel Serale; y Jorge Etem como cuarto árbitro.
De entrada y empujado por su público con la necesidad de ganar, Colón salió decidido a quedarse con la victoria. Tuvo un par de aproximaciones en los primeros minutos de la mano de Bernardi en la construcción de juego y con los desbordes de Lago.
Las primeras dudas en Colón llegaron por arriba. Con centros cruzados al área, Morón desnudó las falencias defensivas de la defensa rojinegra. Con el correr de los minutos, el Gallito se hizo de la pelota con espacio para hacerla circular en el mediocampo.
El final del primer tiempo trajo la tranquilidad para Colón. Los resultados del CADU (empató 0 a 0 ante Chicago) y de Talleres de Remedios de Escalada (perdió 2 a 0 ante Mitre en Santiago del Estero) le dieron al Sabalero la certeza de que pudo mantener la categoría.
El segundo tiempo fue casi anecdótico. El equipo de Medrán, ya salvado del descenso, poco pudo hacer ante un firme Morón que se llevó un empate que le sirve para mantenerse en zona de octogonal y seguir peleando la posibilidad de ascenso directo.
Terminó el partido 0 a 0
Fue amonestado Talpone.
Centro para Colli que llegó solo por la derecha de la defensa rival, pero cabeceó desviado.
Salieron Livera y González, Ingresaron Laza Olivares.
Otra llegada clara del Gallito que por poco no se convirtió en gol.
Salió reemplazado Bernardi, que pidió perdón a los hinchas y cuando se sentó en el banco se largó a llorar. Entró en su lugar, Laborié. También salió Yunis e ingresó Gaitán.
Desborde, enganche y pase de Sanguinetti a Burruchaga que remató fuerte y se fue besando el palo derecho de Giménez.
Se retiró Ferreira, ingresó Ballini.
Salieron Facundo Castro y Federico Jourdan. Ingresaron Iván Ojeda y Kevin Colli.
Talleres de Remedios de Escalada perdió en Santiago del Estero 2 a 0 ante Mitre. Este resultado, junto al empate sin goles del CADU ante Chicago, le dieron a Colón la certeza de que ninguno lo alcanzará en puntos y, por lo tanto, mantiene la categoría más allá de cómo salga el partido ante Morón.
Fue amonestado Ibarra.
Después de un centro, despejó mal la defensa sabalera y pudo contener Giménez.
Con el empate ante Chicago, Defensores Unidos de Zárate sentenció su descenso a la Primera B Metropolitana para 2026. Es uno de los resultados que esperaba Colón.
Fue amonestado Berón.
De cabeza llegó la primera para el visitante, se fue por encima del arco de GIménez.
Pateó Bernardi de tiro libre directo.
Ya se enfrentan Colón y Morón.
Así formará Colón:
Así formará Morón:
Fotos: Manuel Fabatía.
Colón tendrá dos ausencias importantes para enfrentar a Morón: el Pulga Rodríguez lesionado (tiene una tendinitis rotuliana) y con Emanuel Gigliotti fuera de la nómina por decisión técnica.
