#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Primera Nacional

Sin goles, Colón aseguró la permanencia: fue 0 a 0 ante Morón

El Sabalero y el Gallo empataron en el estadio Brigadier General Estanislao López. Por los resultados adversos del CADU y Talleres de Remedios de Escalada, el rojinegro logró mantener la categoría.

Colón empató ante Morón y pudo mantener la categoría. Foto: Manuel Fabatía.
 14:59
 / 
Por: 

Colón se enfrentó este domingo ante Deportivo Morón. El partido, correspondiente a la Fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional, se disputó el estadio Brigadier General Estanislao López.

Nazareno Arasa fue el elegido por la AFA para dirigir el encuentro en Santa Fe. Estuvo acompañado por los jueces de línea Mariano Viale y Emanuel Serale; y Jorge Etem como cuarto árbitro.

Resumen del partido

De entrada y empujado por su público con la necesidad de ganar, Colón salió decidido a quedarse con la victoria. Tuvo un par de aproximaciones en los primeros minutos de la mano de Bernardi en la construcción de juego y con los desbordes de Lago.

colon vs moron. Foto: Manuel Fabatía.Discreto partido entre Colón y Morón. Foto: Manuel Fabatía.

Las primeras dudas en Colón llegaron por arriba. Con centros cruzados al área, Morón desnudó las falencias defensivas de la defensa rojinegra. Con el correr de los minutos, el Gallito se hizo de la pelota con espacio para hacerla circular en el mediocampo.

El final del primer tiempo trajo la tranquilidad para Colón. Los resultados del CADU (empató 0 a 0 ante Chicago) y de Talleres de Remedios de Escalada (perdió 2 a 0 ante Mitre en Santiago del Estero) le dieron al Sabalero la certeza de que pudo mantener la categoría.

colon vs. moron. Foto: Manuel Fabatía.Con estos resultado, Colón mantuvo la categoría. Foto: Manuel Fabatía.

El segundo tiempo fue casi anecdótico. El equipo de Medrán, ya salvado del descenso, poco pudo hacer ante un firme Morón que se llevó un empate que le sirve para mantenerse en zona de octogonal y seguir peleando la posibilidad de ascenso directo.

Minuto a minuto

Domingo 21.09

Terminó el partido 0 a 0

El Sabalero y el Gallito igualaran en cero en el Brigadier General Estanislao López por la Fecha 32 de la Primera Nacional. Con los resultados del CADU y Talleres (RE), el rojinegro logró mantener la categoría.

Domingo 21.09

45' ST: Amarilla en Colón

Fue amonestado Talpone.

Domingo 21.09

18:47 30' ST: Lo tuvo Colón

Centro para Colli que llegó solo por la derecha de la defensa rival, pero cabeceó desviado.

Domingo 21.09

30' ST: Cambios en Morón

Salieron Livera y González, Ingresaron Laza Olivares.

Domingo 21.09

18:43 28' ST: Estuvo cerca Morón

Otra llegada clara del Gallito que por poco no se convirtió en gol.

Domingo 21.09

27' ST: Cambio en Colón

Salió reemplazado Bernardi, que pidió perdón a los hinchas y cuando se sentó en el banco se largó a llorar. Entró en su lugar, Laborié. También salió Yunis e ingresó Gaitán.

Domingo 21.09

18:39 26' ST: Lo tuvo Morón

Desborde, enganche y pase de Sanguinetti a Burruchaga que remató fuerte y se fue besando el palo derecho de Giménez.

Domingo 21.09

20' ST: Cambio en Morón

Se retiró Ferreira, ingresó Ballini.

Domingo 21.09

10' ST: Cambios en Colón

Salieron Facundo Castro y Federico Jourdan. Ingresaron Iván Ojeda y Kevin Colli.

Domingo 21.09

18:14 Empezó el segundo tiempo

Domingo 21.09

17:59 Perdió Talleres (RE): Colón se salva del descenso

Talleres de Remedios de Escalada perdió en Santiago del Estero 2 a 0 ante Mitre. Este resultado, junto al empate sin goles del CADU ante Chicago, le dieron a Colón la certeza de que ninguno lo alcanzará en puntos y, por lo tanto, mantiene la categoría más allá de cómo salga el partido ante Morón.

Domingo 21.09

17:52 Final del primer tiempo

Domingo 21.09

38' PT: Amarilla en Colón

Fue amonestado Ibarra.

Domingo 21.09

17:34 27' PT: Nueva llegada de Morón

Después de un centro, despejó mal la defensa sabalera y pudo contener Giménez.

Domingo 21.09

17:24 Perdió el CADU y es el primer descendido

Con el empate ante Chicago, Defensores Unidos de Zárate sentenció su descenso a la Primera B Metropolitana para 2026. Es uno de los resultados que esperaba Colón.

Domingo 21.09

15' PT: Amarilla en Morón

Fue amonestado Berón.

Domingo 21.09

17:12 5' PT: Llegó Morón

De cabeza llegó la primera para el visitante, se fue por encima del arco de GIménez.

Domingo 21.09

17:08 2' PT: Primera para Colón

Pateó Bernardi de tiro libre directo.

Domingo 21.09

17:06 Empezó el partido

Ya se enfrentan Colón y Morón.

Domingo 21.09

16:48 Alineaciones confirmadas

Así formará Colón:

Así formará Morón:

Domingo 21.09

16:37 Los hinchas llegan al estadio

Fotos: Manuel Fabatía.

Domingo 21.09

16:27 Dos ausencias clave

Colón tendrá dos ausencias importantes para enfrentar a Morón: el Pulga Rodríguez lesionado (tiene una tendinitis rotuliana) y con Emanuel Gigliotti fuera de la nómina por decisión técnica.

Domingo 21.09

14:20 .El Sabalero recibe al Gallito

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro