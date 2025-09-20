Colón, la lesión del Pulga, la exclusión de Gigliotti de los concentrados y la exigencia
Colón depende de sí mismo para mantener la categoría, aunque los otros resultados podrían ayudarlo antes de que el encuentro con Morón finalice. Arranca a las 17 en el Brigadier López y dirige Arasa.
El Pulga Rodríguez sentado en el banco, en Remedios de Escalada, en primer plano. Si todo marcha bien, ocupará el mismo lugar pero en el de Colón, este domingo ante Morón. Más atrás, Bernardi, que va de titular. Foto: Juan Foglia.
Llegó el momento de dar el gran paso para alejar, de una buena vez, estos fantasmas y angustias que vienen persiguiendo a Colón casi desde el mismo inicio de la temporada. Con el Pulga Rodríguez lesionado (tiene una tendinitis rotuliana), pero con chances de ir al banco de suplentes y con Emanuel Gigliotti fuera de la nómina de concentrados para este partido clave ante Deportivo Morón, Colón necesita un resultado que lo libere para siempre de este tormento que lo persigue.
De todos modos, es posible que -de darse algunos resultados- Colón no dependa de sí mismo. Se daría en el caso de que el CADU no gane (juega una hora y media antes) y que lo mismo pase con Talleres (juega una hora antes). Es decir, en el segundo tiempo de su partido, Colón podría tener la salvación asegurada sin depender de su resultado. El CADU recibe a Chicago y Talleres visita a Mitre en Santiago del Estero. Ambos equipos no tienen ya chances de entrar en el Reducido, pero deben ganar sus compromisos para seguir aspirando a darle alcance a Colón. Y Colón debería volver a perder para que eso resulte factible. Al CADU le lleva 9 puntos con 9 por jugarse y a Talleres 8. Una diferencia que bien podría tildarse de casi definitiva. Falta nada más que el formalismo. O nada menos.
Pero lo importante y revitalizante para todos (plantel, dirigentes e hinchas), sería que Colón consiga dar el paso sin que los otros lo ayuden. Y para eso tendría que ganar (o empatar para que la distancia con el CADU ya sea indescontable). Y es lo que se buscará en el Brigadier López, desde las 17 y con el arbitraje de Nazareno Arasa.
Volvamos a las novedades: el Pulga Rodríguez tiene una tendinitis pero todo parece indicar que irá al banco de relevos sin problemas. Ya Medrán lo había "descartado" de la titularidad en las pruebas que hizo en la semana, donde parece que Bernardi está ganando la pulseada para jugar detrás de Facundo Castro, que será el "9" de punta. Y a propósito del "9", Medrán tomó la decisión de no concentrar a Emanuel Gigliotti, quien venía siendo suplente en los últimos partidos, en un año que arrancó bien para el "Puma", pero que termina muy mal.
Respecto del equipo, probó con Zahir Ibarra marcando el lateral derecho luego de los flojísimos desempeños de Bettini y Facundo Sánchez, sumando a la dupla Thaller-Ortiz por adentro y Castet marcando el lateral izquierdo. En el medio, hay dudas con relación al volante por derecha (Lago o Jourdan) y también por izquierda (Conrado Ibarra o Lago, quien jugará seguro aunque no se sabe por qué andarivel). Los dos volantes centrales serían Yunis y Talpone. Y arriba, Bernardi sería el media punta y Castro el delantero neto.
Con estos jugadores y más allá de las dudas, Medrán podría emplear el 4-4-1-1 o bien el 4-2-3-1 según la posición -que seguramente será variable- de los dos carrileros, quienes retrocederán para recuperar la pelota pero aportarán llegada por afuera a fin de abrir bien la cancha para penetrarle a una defensa, la de Morón, que se ha destacado por su solidez.
Esto último, la solidez, es lo que no tiene la defensa de Colón, que ha sufrido muchísimo, que ha sido vulnerable y el técnico, a eso, lo reconoce y pretende que, por fin, se pueda conseguir el objetivo de mantener el cero en su propio arco. Goles de jugadas de pelota quieta y distracciones que, en algunos casos, resultan difíciles de entender, fueron las cuestiones que desembocaron en esa fragilidad defensiva que, lamentablemente, ha identificado al equipo a lo largo de la campaña.
"Tienen jerarquía y a la jerarquía hay que respetarla", dijo Walter Otta, el entrenador de Deportivo Morón, en la semana. La jerarquía está dada en los nombres, pues el rendimiento no estuvo acorde con el pasado de muchos de los jugadores que están en el plantel. Y es de esperar que esa jerarquía y esa templanza aparezcan en este partido para que Colón, por sí mismo, logre lo que tiene que lograr para mantener la categoría, objetivo que ni por asomo se podría haber planteado a principios de esta temporada, cuando la exigencia de Colón era hacer todo lo posible para ascender y no para quedarse en la Primera Nacional.
El Pulga Rodríguez podría ingresar desde el banco ante Morón pese a su tendinitis.
La probable formación sabalera sería con Giménez; Zahir Ibarra, Thaller, Ortiz y Castet; Jourdan o Lago, Yunis, Talpone y Lago o Conrado Ibarra; Bernardi y Castro. Por el lado de Morón, habrá cambio de arquero (Finocchietto fue expulsado y le dieron dos fechas) y vuelve a jugar, luego de una rueda, el ex Colón Matías Ballini, aunque irá al banco de relevos. El "Gallito" está a tres puntos de la punta, pero necesita sumar no solo para intentar llegar al primer puesto, sino para asegurar la clasificación. La zona B está bastante peleada, tanto en la discusión por el primer lugar como en la clasificación para el Reducido.
Agosto
La comisión directiva de Colón, en conjunto con el grupo de apoyo con extrapartidarios, resolvieron que los socios sabaleros ingresen este domingo al estadio con cuota de agosto y sin necesidad de haber abonado la de setiembre.
