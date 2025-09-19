Medrán: “Siento que se llegó a un límite y que tocamos fondo”
El entrenador sabalero dijo que hay que hablar lo menos posible “y demostrar con hechos en la cancha”. Siente que hay energía positiva para el partido del domingo. No dio indicios de cuál será el equipo.
Medrán, en conferencia: “Hablar poco y demostrar en la cancha”. Crédito: Flavio Raina
Ezequiel Medrán habló con la prensa y dijo que “vine a trabajar en Colón, estoy contento de estar acá y con la claridad de saber que cuando vine estábamos en una situación compleja. Nunca se me pasó por la cabeza otra cosa que no sea la de conseguir el objetivo y disponible para definir esta situación comprometida el próximo domingo”, fue lo primero que quiso decir el entrenador sabalero, detonando las versiones sin fundamento que hablaban de un amague de renuncia, algo que El Litoral disipó desde un primer momento.
“El nivel de rendimiento está por debajo de lo esperado. Está en nosotros el disponer la capacidad para resolverlo. En mi carrera hice mucho hincapié en los resultados, pero en esta etapa trato también de disfrutar de los procesos, del día a día. Ojalá se pueda reflejar ese proceso en los resultados. Nos estamos entregando por completo y con ganas de cambiar la imagen que viene mostrando el equipo”, agregó el entrenador.
Semana intensa en el Brigadier: localía como bandera ante Morón. Créditos: Manuel Fabatia
Luego, Medrán dejó varios conceptos:
“Vamos a tener resultados puestos en el transcurrir del partido, porque nuestros rivales de abajo juegan antes. Pero a la situación la debemos resolver por nosotros mismos. No podemos especular con lo que pase en otras canchas”.
“Morón es un gran rival, viene compitiendo muy bien y es animador del torneo. Nosotros tenemos que hacer valer la localía, al hincha no le pido nada pero le pido a los jugadores que contagiemos al hincha para que nos ayudemos entre todos”.
“Morón es un equipo que tiene herramientas válidas, protagonismo y ambiciones. Nosotros debemos tomar recaudos, anular las virtudes del rival en el juego y la pelota parada, que es algo en lo que sufrimos. Ellos juegan 4-3-3 o 4-3-1-2 y sobre eso trabajamos. Son confiables defensivamente y debemos tener la capacidad de vulnerarlos”.
“Queremos competir con tranquilidad el partido, porque a veces las necesidades hacen que demos espacios y tengamos distracciones. Hay que llevar el partido para el lado que más nos convenga”.
En foco: pelota parada y orden para cortar la racha de goles en contra. Créditos: Manuel Fabatia
-“El lunes vivimos una situación incómoda con lo ocurrido en el predio con la presencia de los hinchas, charlé con el plantel y decidimos enfocarnos en el partido del domingo. Con palabras no podemos transmitir nada de adentro hacia afuera, llegó el momento de utilizar las palabras justas y necesarias y demostrar con hechos en la cancha”.
“Somos el equipo con la mayor cantidad de goles en contra y en Mendoza, Gimnasia era conmigo uno de los equipos con menor cantidad. Queremos compensar al equipo. La solución es involucrar a todos a la hora de defender y a todos para atacar. Después, está la capacidad de los jugadores y la nuestra para tener las mejores herramientas”.
“Tenemos jugadores con capacidad de gol y una cancha hermosa. Lo más importante es transmitir seguridad y que eso nos lleve a disponer de mayor fluidez de juego”.
-“Es posible que tengamos que sufrir el partido y que en algún momento lo podamos disfrutar. Hay que estar preparados para todo. Tenemos que tomar las riendas del juego y adueñarnos del partido. Estamos enfocados en transmitir eso. Percibo que habrá buena energía y vamos a tirar todos para adelante, así terminamos con este sufrimiento”.
“No dramaticé la realidad y se lo transmití al plantel. Ellos optaron por lo mismo. Costó los dos primeros días, el miércoles fue mejorando y hoy puedo decir que estamos bien”.
