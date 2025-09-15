Colón: nueva convocatoria para calmar los ánimos; Medrán no piensa en irse

La comisión directiva de Colón convocó nuevamente a las agrupaciones políticas que se presentaron en las últimas elecciones, para una reunión que se llevará a cabo este martes.
Los dirigentes convocaron nuevamente – segunda vez en diez días – a los candidatos de las últimas elecciones para otra reunión. El DT jamás puso el cargo a disposición.
La comisión directiva de Colón convocó nuevamente a las agrupaciones políticas que se presentaron en las últimas elecciones, para una reunión que se llevará a cabo este martes.
El momento álgido y conflictivo que atraviesa el club, en el plano deportivo, con alta repercusión a nivel institucional que se manifestó con los incidentes ocurridos en el predio 4 de Junio y en la sede del club, donde un grupo de hinchas se hizo presente para manifestar el disconformismo generalizado, es el motivo de esta nueva convocatoria.
Actual oficialismo y los candidatos en las últimas elecciones – salvo Ingaramo – se reunieron hace diez días en el hotel de campo. Allí llevaron a cabo una reunión que fue calificada de “positiva” por todos y en la que se dieron a conocer detalles e información sobre el cuadro de situación a nivel económico, sobre todo, institucional y deportivo.
Colón volvió a perder y Ezequiel Medrán acumuló su tercera derrota consecutiva. Desde que se hizo cargo, el nuevo entrenador apenas pudo sumar un punto en su presentación ante Chacarita, cayendo en el resto de los partidos (Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto y Talleres de Remedios de Escalada), con lo que todavía existe riesgo de descenso a la tercera categoría.
Los dirigentes de Colón se reunieron con Medrán y en ningún momento se evaluó su continuidad a cargo del equipo. Ni lo insinuaron los directivos ni tampoco Medrán, que está firme y que en ningún momento, por lo que averiguó El Litoral, dio signos de flaqueza.
Por lo que se pudo averiguar, la idea es tratar de conseguir un acompañamiento para que el domingo se pueda jugar el partido ante Deportivo Morón en un clima que sea lo más favorable positivo.
Todo esto se debe a la importancia del encuentro y la necesidad que todavía existe de conseguir un resultado positivo que asegure la escapatoria de este “infierno deportivo” en el que se ha metido Colón con esta campaña malísima.
A propósito, la derrota con Talleres hizo que el equipo alcance los 19 partidos perdidos e iguale, en esa cantidad, a la campaña de 1981 cuando se produjo el descenso de la A a la B. Jugando en el ascenso, ya Colón perdió más partidos que en la campaña del 90-91 y se viene acercando a las 21 derrotas de la del 59, cuando descendió de la B a la C. Tan contundente como lapidario e impresentable.
En los incidentes ocurridos en el predio, donde hubo intervención policial, arrojaron un piedrazo que impactó en la cabeza del jugador Kevin Colli, quien fue protagonista del partido de Copa Santa Fe ante Unión del sábado (marcó un gol).
El futbolista debió ser atendido por personal médico y le tuvieron que colocar puntos de sutura para la herida en el cuero cabelludo. Además, el coche particular de uno de los profesores de las divisiones inferiores sufrió grandes daños por las piedras que se arrojaron en ese lugar.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.